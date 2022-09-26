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Haberler Yaşam Rebiülevvel ayı mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 26.09.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 15:57

Rebiülevvel ayı mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları ve sözleri

İslam aleminin en hayırlı aylarından biri olan Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri ile araştırılıyor. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği Rebiülevvel ayı için kutlama mesajları en güzel kısa ve uzun sözlerle paylaşılıyor. İşte, 2022 itibariyle sınırsızca sosyal platformlar üzerinden iletilecek ya da başka bir seçenek olan WhatsApp, SMS, Facebook'tan Rebiülevvel Ayı mesajları ve sözlerine haberimizden erişebilirsiniz.

Rebiülevvel ayı mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları ve sözleri

Rebiülevvel ayı mesajları müminler tarafından günün anlam ve önemine istinaden aratılıyor. Hem Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid Kandili olarak idrak edilirken islam alemi Rebiülevvel'i Hazreti Muhammed doğduğu için ayların en şereflisi olarak tanımlanır. Müslümanlar en güzel, hadisli, dualı, anlamlı, resimli Rebiülevvel ayı ile ilgili mesajları sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Haberimizde yer alan Rebiülevvel ayı mesajlarını sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte birbirinden güzel Rebiülevvel ayı mesajları sözleri!

Rebiülevvel ayı mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları ve sözleri

REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun.

İnsanların en şereflisi fahri-i kâinat efendimiz sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu ay hepimize ve dünyaya huzur barış ve sağlık getirsin. Rebiülevvel ayımızın feyzi üzerimize olsun…

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

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Rebiülevvel ayı mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları ve sözleri

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandillin, büyüsüne kapılmanız dilleğiyle Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle.

Rebiülevvel ayı mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları ve sözleri

REBİÜLEVVEL AYI SÖZLERİ

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun...

Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti...

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız ve cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Rebiülevvel ayınız hayırlı olsun…

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR

Hicri Takvim'de Rebiülevvel Ayı yılın 3. ayı olarak kabul edilmiştir. Rebiülevvel Ayı Diyanet'in de takiminde yer alan tarihe göre bu yıl 27 Eylül 2022 Salı gününe denk geliyor.. Arapça anlamı olarak "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelmektedir. Yani Rebiülevvel Ayı'nın sözlük anlamı "evvelki bahar"dır.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur

Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesinde iki rekat namaz sünnettir.

İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

Rebiülevvel ayı mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları ve sözleri

Müslüman alemi için büyük önemi olan Rebiülevvel ayı Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin dünyaya gelmesi nedeniyle tüm İslam alemi dualar ve ibadetlerle bu değerli ayı kutlayacak.

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