Rebiülevvel ayı mesajları 2022: En güzel, kısa, uzun, resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları ve sözleri

REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun.

İnsanların en şereflisi fahri-i kâinat efendimiz sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu ay hepimize ve dünyaya huzur barış ve sağlık getirsin. Rebiülevvel ayımızın feyzi üzerimize olsun…

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.