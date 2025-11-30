Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:58

Recep ayı ne zaman, ayın kaçında? 2025-2026 üç aylar takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

Mübarek üç aylar için geri sayım başladı. 2026 yılının Ramazan ayına ilişkin araştırmalar şimdiden sorgulamalar arasında yerini alırken, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayı tarihi de merak ediliyor. Peki, Recep ayı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte, 2025-2026 üç aylar takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri.

Haram aylardan biri olan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından bol bol ibadetle geçirilmesi tavsiye olunan Recep ayı tarihi için geri sayım başladı. Recep ayı ne zaman, ayın kaçında soruları da bu noktada yanıt arayan detaylar arasında yerini aldı. İşte, 2025-2026 üç aylar takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri ve kandil tarihleri;

2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Üç Aylar, Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep ayının birinci günü ile idrak edilmeye başlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre;

Bu yıl söz konusu tarih 21 Aralık 2025 Pazar gününe denk geliyor. Böylece 1 Recep tarihi 21 Aralık'a tekabül edecek ve Üç Aylar da bu tarihten itibaren idrak edilmeye başlanacak.

20 Ocak 2026 Salı günü ise üç ayların ikincisi olan Şaban ayı başlayacak.

2026 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayıp 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek ve Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü kutlanacak.

KANDİL TARİHLERİ

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (5 Receb 1447)

Mirac Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (26 Receb 1447)

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (14 Şaban 1447)