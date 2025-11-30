Haberler
Recep ayı ne zaman, ayın kaçında? 2025-2026 üç aylar takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri
Giriş Tarihi: 30.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:58
Mübarek üç aylar için geri sayım başladı. 2026 yılının Ramazan ayına ilişkin araştırmalar şimdiden sorgulamalar arasında yerini alırken, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayı tarihi de merak ediliyor. Peki, Recep ayı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte, 2025-2026 üç aylar takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri.