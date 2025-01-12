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Haberler Yaşam Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:30 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:30

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?

2025 yılının manevi atmosferini yansıtan üç aylar, 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayıyla başladı. Bu mübarek dönem, özellikle Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Recep ayının faziletleriyle önem kazanıyor. Recep ayı, manevi yükselişe vesile olabilecek pek çok bereketli günü içinde barındırırken, özellikle ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan Eyyam-ı Biyd oruçları, duaları ve ibadetleri ile gündemdeki yerini aldı.Peki, Eyyam-ı biyd (Recep ayının 13, 14 ve 15. günü) ne zaman, faziletleri nelerdir?

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?

2025 yılı itibarıyla, mübarek üç aylar 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayı ile başladı. Recep ayının ortalarına denk gelen Eyyam-ı Biyd (aydınlık günler) oruçları, bu özel günlerin kıymetini bir kez daha hatırlatıyor. İşte, Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?

EYYAM-I BİYD TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2025 yılında Eyyâm-ı Biyd günleri, Hicri takvime göre her ayın dolunayına denk gelen özel günlerdir. 2025 yılı Diyanet Takvimi ile Eyyam-ı Biyd yani Recep ayının 13, 14 ve 15. gün tarihleri belli oldu.

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Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?

RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 yılında üç aylar ve Recep ayı 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Buna göre;

Recep ayı 13. günü:13 Ocak 2025 Pazartesi

Recep ayı 14. günü:14 Ocak 2025 Salı

Recep ayı 15. günü:15 Ocak 2025 Çarşamba günlerine denk geliyor.

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?

RECEP AYININ 15. GECESİ VE FAZİLETLERİ

Recep ayının ortasındaki bu günler, İslam tarihinde "aydınlık günler" olarak anılır. Ay, bu gecelerde en parlak ve dolgun haline ulaşır. Hz. Muhammed (s.a.s.), her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu günlerde tutulan oruçların, tüm seneyi oruçla geçirmiş gibi sevap kazandırdığı hadislerle bildirilmiştir.

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?

RECEP AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?
Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerine Eyyam-ı Biyd yani Aydınlık Günler denir. Bilimsel araştırmalarda da bu günlerde insanların kan dolaşımında bazı değişiklikler meydana gelir. Bu nedenle de Recep ayının 13, 14 ve 15. gününü oruçlu geçirmek oldukça önemlidir. Hz. Peygamberimiz her kameri ayın bu günlerinde oruç tutmaya gayret eder ve ümmetine de tavsiye ederdi.

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