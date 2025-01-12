Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?

RECEP AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerine Eyyam-ı Biyd yani Aydınlık Günler denir. Bilimsel araştırmalarda da bu günlerde insanların kan dolaşımında bazı değişiklikler meydana gelir. Bu nedenle de Recep ayının 13, 14 ve 15. gününü oruçlu geçirmek oldukça önemlidir. Hz. Peygamberimiz her kameri ayın bu günlerinde oruç tutmaya gayret eder ve ümmetine de tavsiye ederdi.