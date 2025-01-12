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Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
22:30
Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi tarihte? Eyyam-ı biyd ibadetleri, duaları, faziletleri ve sevapları nelerdir?
2025 yılının manevi atmosferini yansıtan üç aylar, 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayıyla başladı. Bu mübarek dönem, özellikle Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Recep ayının faziletleriyle önem kazanıyor. Recep ayı, manevi yükselişe vesile olabilecek pek çok bereketli günü içinde barındırırken, özellikle ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan Eyyam-ı Biyd oruçları, duaları ve ibadetleri ile gündemdeki yerini aldı.Peki, Eyyam-ı biyd (Recep ayının 13, 14 ve 15. günü) ne zaman, faziletleri nelerdir?