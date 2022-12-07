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Haberler Yaşam Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, kaç gün kaldıı? Recep İvedik 7 oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:38

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, kaç gün kaldıı? Recep İvedik 7 oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekiliyor?

Komedyen Şahan Gökbakar yeni filmi ile ekranlara geliyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekimleri tamamlanan Recep İvedik 7 konusu ve oyuncuları belli oldu. İlk olarak 2008 yılında ekranlara çıkan, Togan Gökbakar'ın yönetmenliğinde hayatımıza giren Recep İvedik, 14 yıllık serüvenine devam ediyor. Bu bağlamda, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Ünlü film karakteri, yeni maceralar ile hayranlarıyla buluşacak. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, oyuncuları kim ve konusu ne? İşte detaylar…

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, kaç gün kaldıı? Recep İvedik 7 oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekiliyor?

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, yayın tarihi belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. Şahan Gökbakar'ın 2008 yılından beri vizyonlarda her zaman bulundurduğu karakterinin yeni serüvenleri izleyiciyle buluşuyor. Bu bağlamda, Recep İvedik 7 konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, kaç gün kaldıı? Recep İvedik 7 oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekiliyor?

RECEP İVEDİK YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu, başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 7 filmi, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi belli oldu.

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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, kaç gün kaldıı? Recep İvedik 7 oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekiliyor?

Disney+ Türkiye'de izleyici karşısına çıkacak olan Recep İvedik serisinin yeni filminin yayın tarihini Şahan Gökbakar duyurdu.

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, kaç gün kaldıı? Recep İvedik 7 oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekiliyor?

ARALIK AYINDA YAYINDA!

Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Şahan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notunu düştü.

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, kaç gün kaldıı? Recep İvedik 7 oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekiliyor?

Afişe göre, Recep İvedik'in köye göç ettiği Recep İvedik 7 filmi, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+ Türkiye'de yayınlanacak. Merakla beklenen filmin, ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.

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