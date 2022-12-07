Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, kaç gün kaldıı? Recep İvedik 7 oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekiliyor?

Komedyen Şahan Gökbakar yeni filmi ile ekranlara geliyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekimleri tamamlanan Recep İvedik 7 konusu ve oyuncuları belli oldu. İlk olarak 2008 yılında ekranlara çıkan, Togan Gökbakar'ın yönetmenliğinde hayatımıza giren Recep İvedik, 14 yıllık serüvenine devam ediyor. Bu bağlamda, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, hangi gün sorusuna yanıt arıyor. Ünlü film karakteri, yeni maceralar ile hayranlarıyla buluşacak. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, oyuncuları kim ve konusu ne? İşte detaylar…