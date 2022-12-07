Haberler Yaşam Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 hangi platformda olacak, nerede yayımlanacak?

Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:21

Komedyen Şahan Gökbakar yeni filmi ile dijital platformlara geliyor. İlk 6 filmin tamamı gişe rekorları kırarken, serinin yeni filmi internet üzerinden yayımlanacak. Bu bağlamda, Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi sorusu yanıt arıyor. Şahan Gökbakar yaptığı açıklamalarda, Recep İvedik 7 hangi platformda olacak ve sinemalara ne zaman çıkacak sorusuna net bir yanıt verdi. Kırsalda geçen yapım, fenomen sinema karakterinin daha da derinliklerini izleyicilerle buluşturacak. Peki, Recep İvedik 7 nerede yayımlanacak? İşte detaylar…