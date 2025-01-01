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Haberler Yaşam REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU | 2025 Diyanet ile Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:55

REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU | 2025 Diyanet ile Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler

Yılın ilk kandili idrak ediliyor. Şimdiden ibadetlerine başlayan İslam alemi öncelikle bu özel gecede edecekleri duayı araştırıyor. Regaip Kandili duası Türkçe, Arapça seçenekleri ile araştırma konusu olurken kandil gecesine özel dua var mı merak konusu. Çekilecek zikirler, okunacak dua, kılınacak namaz gibi ibadet noktaları araştırılıyor. Peki; 2025 Diyanet ile Regaip Kandili okunacak dualar ve sureler neler?

REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU | 2025 Diyanet ile Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler

Regaip Kandili okunacak dua ve sureler gündemde. Yılın ilk özel gecesini karşılamaya hazırlanan Müslümanlar, yapacağı ibadetleri ile dua ile taçlandırmayı düşünüyor. Bu noktada kandil duası araştırmaları Diyanet'e yönelmiş durumda. İşte, Regaip Kandili duası okunuşu...

REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU | 2025 Diyanet ile Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Yılın ilk kandil gecesi Recep ayının ilk perşembesi idrak edilen Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek.

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REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU | 2025 Diyanet ile Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli,

Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,

Kaza ve nafile namazları kılınmalı,

Tefekkürde bulunulmalı,

Geçmişin muhasebesi yapılmalı

REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU | 2025 Diyanet ile Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU | 2025 Diyanet ile Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler

REGAİP KANDİLİ DUASI

Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyâm", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

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