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REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU | 2025 Diyanet ile Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
11:55
REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU | 2025 Diyanet ile Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler
Yılın ilk kandili idrak ediliyor. Şimdiden ibadetlerine başlayan İslam alemi öncelikle bu özel gecede edecekleri duayı araştırıyor. Regaip Kandili duası Türkçe, Arapça seçenekleri ile araştırma konusu olurken kandil gecesine özel dua var mı merak konusu. Çekilecek zikirler, okunacak dua, kılınacak namaz gibi ibadet noktaları araştırılıyor. Peki; 2025 Diyanet ile Regaip Kandili okunacak dualar ve sureler neler?