Regaip Kandili Duası ve bu gece okunacak dualar ve sureler nelerdir? Regaip Kandili duası Diyanet'ten (Türkçe - Arapça okunuşu)

Regaip Kandili duası okunuşu, anlamı, faizletleri ile bu mübarek günde araştırma konusu haline geliyor. Kutsal gecenin manevi huzuruyla müslüman alemi ibadetlerle dolu bir gün geçiriyor ve bugünün faziletlerinden faydalanmak istiyor. Hal böyleyken "Regaip Kandili duası ile okunacak dualar ve sureler nelerdir, kandilde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?" soruları ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenlerin gündemine geliyor. İşte kandil gecesi okunması gereken dualar, sureler ile Regaip Kandili duası, anlamı ve okunuşu...