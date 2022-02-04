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Haberler Yaşam Regaip Kandili Duası ve bu gece okunacak dualar ve sureler nelerdir? Regaip Kandili duası Diyanet'ten (Türkçe - Arapça okunuşu)
Giriş Tarihi: 04.02.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 11:09

Regaip Kandili Duası ve bu gece okunacak dualar ve sureler nelerdir? Regaip Kandili duası Diyanet'ten (Türkçe - Arapça okunuşu)

Regaip Kandili duası okunuşu, anlamı, faizletleri ile bu mübarek günde araştırma konusu haline geliyor. Kutsal gecenin manevi huzuruyla müslüman alemi ibadetlerle dolu bir gün geçiriyor ve bugünün faziletlerinden faydalanmak istiyor. Hal böyleyken "Regaip Kandili duası ile okunacak dualar ve sureler nelerdir, kandilde neler yapılır, nasıl ibadet edilir?" soruları ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenlerin gündemine geliyor. İşte kandil gecesi okunması gereken dualar, sureler ile Regaip Kandili duası, anlamı ve okunuşu...

Regaip Kandili Duası ve bu gece okunacak dualar ve sureler nelerdir? Regaip Kandili duası Diyanet’ten Türkçe - Arapça okunuşu

Faziletleri saymakla bitmeyece kadar çok olan Regaip Kandili'nde okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetler oldukça merak ediliyor. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil, diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir. Bu mübarek günde birçok ibadet gerçekleştirildiği gibi Regaip Kandili duası da okunmaktadır. Peki, Regaip Kandili duası ile okunacak dualar ve sureler nelerdir, kandilde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? İşte Kandil duası okunuşu ve detaylar...

Regaip Kandili Duası ve bu gece okunacak dualar ve sureler nelerdir? Regaip Kandili duası Diyanet’ten Türkçe - Arapça okunuşu

REGAİP KANDİLİ DUASI

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

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Regaip Kandili Duası ve bu gece okunacak dualar ve sureler nelerdir? Regaip Kandili duası Diyanet’ten Türkçe - Arapça okunuşu

YA İLAHEL-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

Regaip Kandili Duası ve bu gece okunacak dualar ve sureler nelerdir? Regaip Kandili duası Diyanet’ten Türkçe - Arapça okunuşu

REGAİP KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Regaip Kandili'nde namazda ve namaz dışında sık sık Fatiha, Kadir, İhlas surelerinin ve Kur'an'dan zammı surelerin okunması tavsiye edilir. Ayrıca Ayetel Kürsi, Felak, Nas Sureleri'nin de okunması önerilir. Regaip Kandili'nde namazlarda şu dualar okunur;

Regaip Kandili Duası ve bu gece okunacak dualar ve sureler nelerdir? Regaip Kandili duası Diyanet’ten Türkçe - Arapça okunuşu

Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

"Allah'ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!"

Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

"Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."

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