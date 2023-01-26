Haberler Yaşam Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri ile Regaip kandili namazı ne zaman kılınır, saat kaçta 2023?

Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:51

Regaip Kandili namazı kılınışı Müslümanlar tarafından yanıt arıyor. 26 Ocak 2023 yani bugün Regaip Kandili. Kandil gününde milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirmek için çeşitli araştırmalarda bulunuyor. Bu noktada Regaip Kandili kaç rekat, sevabı ve fazileti nedir soruları yanıt aramakta. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen bu günde herkes ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır? İşte detaylar