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Haberler Yaşam Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri ile Regaip kandili namazı ne zaman kılınır, saat kaçta 2023?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:51

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri ile Regaip kandili namazı ne zaman kılınır, saat kaçta 2023?

Regaip Kandili namazı kılınışı Müslümanlar tarafından yanıt arıyor. 26 Ocak 2023 yani bugün Regaip Kandili. Kandil gününde milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirmek için çeşitli araştırmalarda bulunuyor. Bu noktada Regaip Kandili kaç rekat, sevabı ve fazileti nedir soruları yanıt aramakta. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen, sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen bu günde herkes ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır? İşte detaylar

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri ile Regaip kandili namazı ne zaman kılınır, saat kaçta 2023?

Regaip kandili nasıl kılınır, kaç rekat soruları yanıt arıyor. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Mübarek Recep ayının içinde bulunan kandil gecesi, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır 2023? İşte detaylar

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri ile Regaip kandili namazı ne zaman kılınır, saat kaçta 2023?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Kandil günü kılınan tesbih namazı 4 rekat. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih veya hacet namazı olarak kılınabilir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir.

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Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri ile Regaip kandili namazı ne zaman kılınır, saat kaçta 2023?

REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili namazına ise şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri ile Regaip kandili namazı ne zaman kılınır, saat kaçta 2023?

Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutup, akşam iftardan sonra akşam namazını eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

İki rekatta bir selam vererek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunur.

Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri ile Regaip kandili namazı ne zaman kılınır, saat kaçta 2023?

Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.

Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

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