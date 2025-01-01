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Haberler Yaşam Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili'nin önemi gündemde!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:54

Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili'nin önemi gündemde!

Regaip Kandili Recep ayının ilk perşembe günü yani 2 Ocak tarihinde idrak ediliyor. İslam alemi yaptıkları ibadetlerin anlam bulması için günün önemini araştırıyor. Regaip Gecesi ne oldu sorusu ilk araştırılan konular arasında. Müslümanlar kandil gecelerinde nafile ibadetlerde bulunarak tövbeye yöneliyor. Peki; 2025 Diyanet ile Regaip Kandili nedir, anlamı ve önemi nasıl açıklanıyor? İşte, merak edilenler...

Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili’nin önemi gündemde!

Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu gibi sorular üç aylarla birlikte gündemde. Diyanet dini günler takvimi kapsamında hicri takvimle belirlenen tarihte idrak edilecek özel gün öncesi araştırmalar hız kazandı. Namazlarını eda edecek, tesbih ve zikirlerini çekerek tövbe edecek Müslümanlar için oldukça önemli görülen kandil günlerinin ilki yaşanıyor. İşte, Regaip Kandili anlamı ve önemi...

Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili’nin önemi gündemde!

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" gibi anlamlara geliyor.

Regaib aynı zamanda hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur

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Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili’nin önemi gündemde!

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyâm", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili’nin önemi gündemde!

Müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur'an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah'a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağı da bazı alimlerce belirtilmiştir.

Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili’nin önemi gündemde!

REGAİP KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli,

Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,

Kaza ve nafile namazları kılınmalı,

Tefekkürde bulunulmalı,

Geçmişin muhasebesi yapılmalı

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