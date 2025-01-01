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Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili'nin önemi gündemde!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
11:54
Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili'nin önemi gündemde!
Regaip Kandili Recep ayının ilk perşembe günü yani 2 Ocak tarihinde idrak ediliyor. İslam alemi yaptıkları ibadetlerin anlam bulması için günün önemini araştırıyor. Regaip Gecesi ne oldu sorusu ilk araştırılan konular arasında. Müslümanlar kandil gecelerinde nafile ibadetlerde bulunarak tövbeye yöneliyor. Peki; 2025 Diyanet ile Regaip Kandili nedir, anlamı ve önemi nasıl açıklanıyor? İşte, merak edilenler...