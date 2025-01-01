Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu, neler yapılır? 2025 Diyanet ile Regaip Kandili’nin önemi gündemde!

Regaip Kandili nedir, kandil gecesi ne oldu gibi sorular üç aylarla birlikte gündemde. Diyanet dini günler takvimi kapsamında hicri takvimle belirlenen tarihte idrak edilecek özel gün öncesi araştırmalar hız kazandı. Namazlarını eda edecek, tesbih ve zikirlerini çekerek tövbe edecek Müslümanlar için oldukça önemli görülen kandil günlerinin ilki yaşanıyor. İşte, Regaip Kandili anlamı ve önemi...