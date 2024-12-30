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Haberler Yaşam REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025: İlk kandil hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? 2025 Dini Günler Takvimi...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:41

REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025: İlk kandil hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? 2025 Dini Günler Takvimi...

Regaip Kandili, İslam dünyasında önemli gecelerden biri olarak kabul edilir. 2025 yılında Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? Müslümanlar, bu mübarek geceyi hangi tarihte idrak edecek merak ediliyor Regaip Kandili, İslam takvimine göre belirli bir tarihe denk gelir. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? İşte, 2025 Dini Günler Takvimi...

REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025: İlk kandil hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? 2025 Dini Günler Takvimi...

Regaip Kandili, manevi anlam taşıyan ve duaların kabul olduğuna inanılan mübarek bir gecedir. Peki, 2025'te Regaip Kandili hangi tarihte? İlk kandil gecesi, İslam takvimine göre ne zaman başlayacak? Regaip Kandili'nin tarihi, bu yılın dini günler takvimiyle uyumlu olarak ne zaman gerçekleşecek? İşte, tüm bu soruların yanıtı...

REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025: İlk kandil hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? 2025 Dini Günler Takvimi...

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

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REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025: İlk kandil hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? 2025 Dini Günler Takvimi...

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025: İlk kandil hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? 2025 Dini Günler Takvimi...

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025: İlk kandil hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? 2025 Dini Günler Takvimi...

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

Namaz Kılmak:

Bu gecede, kaza namazlarının yanı sıra nafile namazlar da kılınarak Allah'a yakınlaşmak için bir fırsat değerlendirilebilir. Özellikle tesbih namazı gibi özel nafile ibadetler tercih edilebilir.

Kur'an-ı Kerim Okumak ve Anlamak:

Kur'an-ı Kerim tilaveti bu gecede büyük sevap kazandırır. Ayrıca ayetlerin anlamını düşünmek ve hayatımıza rehber edinmek, Regaip Kandili'nin manevi atmosferine uygun bir davranış olur.

Tövbe ve İstiğfar:

Geçmişte yapılan hatalar için samimi bir tövbe ederek Allah'tan af dilemek, bu gecenin en önemli ibadetlerinden biridir. "Estağfirullah el-azim ve etubu ileyh" duasını sıkça tekrar etmek, bu geceyi değerlendirmek için önerilir.

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