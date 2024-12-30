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REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025: İlk kandil hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? 2025 Dini Günler Takvimi...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
16:41
REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025: İlk kandil hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? 2025 Dini Günler Takvimi...
Regaip Kandili, İslam dünyasında önemli gecelerden biri olarak kabul edilir. 2025 yılında Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? Müslümanlar, bu mübarek geceyi hangi tarihte idrak edecek merak ediliyor Regaip Kandili, İslam takvimine göre belirli bir tarihe denk gelir. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? İşte, 2025 Dini Günler Takvimi...