Haberler Yaşam Reha Muhtar sağlık durumu: Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’ın hastalığı ne, son durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 08:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 08:13

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerin ardından Reha Muhtar'ın hastalığı ne, son durumu nasıl sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, ailesinden ve yakın çevresinden gelen açıklamalar ışığında Reha Muhtar'ın sağlık durumu.

Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırıldığı haberleri sonrası gözler sağlık durumuna çevrildi. Uzun yıllar televizyon ekranlarının tanınan isimleri arasında yer alan deneyimli gazetecinin yaşadığı sağlık sorunu ve tedavi sürecine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki Reha Muhtar'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte son durum;

REHA MUHTAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

66 yaşındaki Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığı haberini eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, duyurdu.

Deniz Uğur paylaşımında, "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

REHA MUHTAR'IN HASTALIĞI NE?

Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konulduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Hastaneden ve yakınlarından yeni bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Kerküklü olup, kökeni Irak Türkmenleri'ne dayanmaktadır. Babasının Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğunu İstanbul ve Ankara arasında geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda aldı.

Reha Muhtar'ın medya kariyeri 1980'li yıllarda başladı ve pek çok farklı görev üstlendi:

1983-1985: Muhabir

1985-1993: "Ateş Hattı" programı yapımcısı

1993-1994: "Ateş Hattı" benzeri program

1996-2002: Ana Haber Sunucusu ve Haber Genel Yayın Yönetmeni

2002-2003: Haber sunuculuğu

2004-2006: Akademi Türkiye jüri üyeliği

2007: "Çapraz Ateş" programı

2009: "Çok Farklı" programı

2009-2011: "Son Kale" ve benzeri tartışma programları

Ayrıca birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

