Reha Muhtar sağlık durumu: Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’ın hastalığı ne, son durumu nasıl?

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Kerküklü olup, kökeni Irak Türkmenleri'ne dayanmaktadır. Babasının Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğunu İstanbul ve Ankara arasında geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda aldı.