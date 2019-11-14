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Renk körü olanlara kötü haber... olamayacaklar!

Acaba siz de renkleri herkes gibi mi görüyorsunuz? Çeşitli renkleri çevrelerinden ayrıt edemeyenler, çok güzel bir manzarayı sizden farklı olarak soluk ya da başka renklerde, veya siyah-beyaz tonlarda görebilir. Bu farklı görüş çeşitli meslekler açısından çok büyük önem taşıyan bir farklılığa yol açar. Örneğin asker ve polisler için, denizciler için, pilotlar için hayati öneme sahip kritik bir noktadır . Bir süre önce gündeme gelen konu ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre, alımlarında aranan kriterlerden biri olan uygulama devam edecek.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 21:28
Renk körü olanlara kötü haber... Polis olamayacaklar!

alımlarında aranan sağlık şartları arasında yer alan " olan adayların kabul edilmemesi" uygulamasının, aksi halde "güvenlik zafiyeti oluşturacağı" gerekçesiyle devamına karar verildi.

Renk körü olanlara kötü haber... Polis olamayacaklar!

RENK KÖRLÜĞÜ NE DEMEKTİR?

bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıdır. Bu eksiklik sonucunda çeşitli renklerin çevresindeki renkler ayırt edilemez. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkan bozukluktur.

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Renk körü olanlara kötü haber... Polis olamayacaklar!

RENK KÖRLÜĞÜ DÜZELTİLEBİLİR Mİ?

Renk körlüğünü tamamen tedavi etmek mümkün değildir. herhangi bir cerrahi müdahale ile de düzeltilemez. Ancak renk körlüğünün şimdilik kullanılan bir çözümü var. Bu sistemde, renk körlüğünün tipine göre özel filtreli kontak lensler ve gözlükler, renk körlerinin renkleri ayırt edebilmesini sağlıyor.

Renk körü olanlara kötü haber... Polis olamayacaklar!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, alımlarında sorununun kaldırılması yönünde vatandaşlardan gelen talepler üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, yurt içi ve dışındaki uygulamalar araştırıldı.

Renk körü olanlara kötü haber... Polis olamayacaklar!

Bu kapsamda Amerika, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Avusturya, Danimarka ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 27 ülkede, polisliğe girişte yapılan uygulamaları incelendi. Sonuçta renk körlüğü bulunanların olamadığı tespit edildi.

Renk körü olanlara kötü haber... Polis olamayacaklar!

Farklı uygulamaların olduğu birkaç ülkede ise yapılan görevlendirme şekillerinin Türk polisinin çalışma şart ve usullerine uymadığı ve diğer ülkelerin de bu durumu güvenlik zafiyeti olarak değerlendirdiği belirlendi.

Renk körü olanlara kötü haber... Polis olamayacaklar!

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve hakem hastanelerde görevli göz hastalıkları uzmanları ile yapılan görüşmelerde, "kısmi renk körlüğünün" kendi içerisinde önem sırasına ayrılabilmesinin tıbben mümkün olmadığı kanaati ve görüşü bildirildi.

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