Renk körü olanlara kötü haber... Polis olamayacaklar!

Acaba siz de renkleri herkes gibi mi görüyorsunuz? Çeşitli renkleri çevrelerinden ayrıt edemeyenler, çok güzel bir manzarayı sizden farklı olarak soluk ya da başka renklerde, veya siyah-beyaz tonlarda görebilir. Bu farklı görüş çeşitli meslekler açısından çok büyük önem taşıyan bir farklılığa yol açar. Örneğin asker ve polisler için, denizciler için, pilotlar için hayati öneme sahip kritik bir noktadır renk körlüğü. Bir süre önce gündeme gelen konu ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre, polis alımlarında aranan kriterlerden biri olan uygulama devam edecek.