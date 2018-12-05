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  • Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

Giriş Tarihi: 05.12.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 21:00
Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

baktığınızda ilk ne görüyorsunuz?

Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

CEVAPLAR TESTİN SONUNDA
Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi. Resmi dikkatlice inceleyin ve hangisi çocuğun annesi bulun.

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Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

Bir kütüğü taşıyan 3 kişiden hangisi en fazla ağırlığı yüklenmiştir?

Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

Bir odada toplam 10 kişi var ve hepsi hem birbirini hem de bütün odayı görebilecek şekilde duruyor. Bu odaya bir elma koyacaksınız. Bu elmayı 9 kişi görebilecek sadece 1 kişi göremeyecek. Elmayı nereye koyardınız?

Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

Biri 25 santigrat derece diğeri 25 fahrenheit derece iki kova su var. Bu iki kovaya aynı yükseklikten aynı anda 2 madeni para atılırsa en önce hangi kovaya düşen dibe ulaşır?

Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

2. Resimde ilk ne görüyorsun?

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