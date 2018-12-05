Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor

Resime baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? CEVAPLAR TESTİN SONUNDA Bir kütüğü taşıyan 3 kişiden hangisi en fazla ağırlığı yüklenmiştir? Bir odada toplam 10 kişi var ve hepsi hem birbirini hem de bütün odayı görebilecek şekilde duruyor. Bu odaya bir elma koyacaksınız. Bu elmayı 9 kişi görebilecek sadece 1 kişi göremeyecek. Elmayı nereye koyardınız? Biri 25 santigrat derece diğeri 25 fahrenheit derece iki kova su var. Bu iki kovaya aynı yükseklikten aynı anda 2 madeni para atılırsa en önce hangi kovaya düşen dibe ulaşır? 1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?) 2. Resimde ilk ne görüyorsun?