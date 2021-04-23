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Haberler Yaşam Resimli 23 Nisan Mesajları ve sözleri burada! 2,3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri ile 23 Nisan kutlama mesajı
Giriş Tarihi: 23.04.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 08:29

Resimli burada! 2,3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri ile 23 Nisan kutlama mesajı

Resimli Yayınlandı: , Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye ve dünya çocuklarına armağan edilmiştir. 23 Nisan günü, her yıl ülkemizde coşkuyla yapılan kutlamalar korona salgını nedeniyle oldukça buruk geçecek. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerini mutlu etmek isteyen kişiler ise, Atatürk sözleri başta olmak üzere 23 Nisan mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden birbirinden güzel, anlamlı ve kısa olarak resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilirsiniz. İşte, Atatürk sözleri ile beraber en güzel 23 Nisan kutlama mesajları...

Resimli 23 Nisan Mesajları ve sözleri burada! 2,3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri ile 23 Nisan kutlama mesajı

, bu yıl koronavirüs nedeni ile yurt genelinde kutlanamayacak; ancak evlerde, balkonlarda ve yüreklerde coşkusu hissedilecek. Milletimiz için oldukça özel olan bugün de araştırması yapılıyor. Vatandaşlar, çocukları başta olmak üzere sevdiklerine göndermek üzere Atatürk sözleri içeren kısa ve resimli 23 Nisan mesajları görsellerini araştırıyor. Milletin meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünde yakınlarının 23 Nisan Bayramı'nı tebrik etmek isteyenler, aşağıda yer alan yeni, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini paylaşabilirler. İşte, 2021 ve sözleri...

Resimli 23 Nisan Mesajları ve sözleri burada! 2,3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri ile 23 Nisan kutlama mesajı

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

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Resimli 23 Nisan Mesajları ve sözleri burada! 2,3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri ile 23 Nisan kutlama mesajı

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 'nı kutluyorum.

Resimli 23 Nisan Mesajları ve sözleri burada! 2,3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri ile 23 Nisan kutlama mesajı

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 'nı kutlarım.

Resimli 23 Nisan Mesajları ve sözleri burada! 2,3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri ile 23 Nisan kutlama mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum

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