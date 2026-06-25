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Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:41

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

Bereketin, birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü 2026 yılında da dualarla karşılanıyor. Sevdiklerine bu mübarek günün anlamını taşımak isteyenler için en güzel Aşure Günü mesajları ve sözleri bir araya geldi. İşte paylaşabileceğiniz en anlamlı, dualı, farklı ve resimli Aşure Günü kutlama mesajları seçenekleri...

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RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü, İslam aleminde yardımlaşmanın ve paylaşmanın en kuşanılmış halini temsil ediyor. Hanelere bolluk getiren bu özel günde, uzaktaki akrabalarına ve dostlarına tebrik iletmek isteyen milyonlarca kişi arama motorlarına yöneldi. Dijital dünyada sevginizi ve dualarınızı paylaşmanızı sağlayacak 2026 yılına özel en yeni Aşure Günü mesajları ve sözleri derlendi.

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

2026 YILINA ÖZEL EN YENİ VE FARKLI AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Klasik kutlamaların dışına çıkmak ve sevdiklerine özgün bir merhaba demek isteyenler için bu yılın en popüler mesaj seçenekleri şu şekildedir:

"Aşure kazanındaki her bir malzeme gibi, hayatımızdaki tüm farklılıkların da sevgiyle tatlanacağı, birlik içinde geçireceğimiz bir Muharrem ayı dilerim. Aşure Günümüz mübarek olsun."

"Gönüllerin bir olduğu, sofraların paylaşıldıkça çoğaldığı bu mukaddes günde, aşurenizin bereketi evinizden, huzuru kalbinizden eksik olmasın."

"Bir kaşık aşurede saklı olan o kadim birliktelik ruhunun, tüm dünyaya barış ve esenlik getirmesini temenni ederim."

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RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

"Rabbim bu mübarek gün hürmetine hanelerinize Halil İbrahim bereketi, kalplerinize asrısaadet huzuru versin. Dualarınızın kabul, Aşure Gününüzün hayırlara vesile olmasını dilerim." "Allah'ım! Muharrem ayının bu nur dolu gününde günahlarımızı af, ibadetlerimizi kabul eyle. Aşure Günü'nün getirdiği manevi iklim, tüm İslam alemine ve ailenize şifa olsun."

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RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

"Bolluk ve bereketin simgesi Aşure Günü'nün, tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi duasıyla... Hayırlı Muharrem ayları."

"Tıpkı aşure gibi; rengarenk, tatlı ve bir arada... Aşure Gününüzü en kalbi duygularımla kutlarım."

"Dualarda buluşmak ümidiyle, Aşure Gününüz mübarek olsun!"

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

"Kazanlarda kaynayan her bir tanenin duasında buluşalım. Aşure Günümüz, kırılan kalplerin onarılmasına ve gönüllerimizin birbirine daha sıkı bağlanmasına vesile olsun. Hayırlı ve bereketli Muharrem ayları dilerim."

"Tarihin en köklü mucizelerini barındıran bu mukaddes günde; hanenize Nuh'un gemisindeki selamet, sofranıza Halil İbrahim bereketi dolsun. Aşure Gününüz mübarek, dualarınız kabul olsun."

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

"Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Bu mübarek günde kalbinizden geçen tüm güzel duaların gökyüzünde kabul bulmasını dilerim. Aşure Gününüz mübarek olsun!"

"Birlik, beraberlik ve sonsuz bereketin simgesi olan bu özel günde, evinizden huzur, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Hayırlı Aşure Günleri."

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

"Rabbim bu mübarek Muharrem ayı hürmetine ömrümüzü aşure gibi tatlı, bereketli ve huzurlu eylesin. Gününüz hayırlara vesile olsun."

"Farklı tatların bir araya gelerek muazzam bir lezzete dönüşmesi gibi; bizlerin de tüm farklılıklarıyla sevgi ve barış içinde yaşayacağı bir dünya duasıyla... Aşure Gününüzü en kalbi duygularımla kutlarım."

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

"Ya Rabbi! Bu mübarek günde açılan elleri, bükülen boyunları, kalpten dökülen duaları karşılıksız bırakma. Aşure Günü'nün nuruyla evlerimizi, kalplerimizi ve geleceğimizi aydınlat. Dualarda buluşmak ümidiyle..."

"İçerisinde pek çok ilahi tecelliyi barındıran Muharrem ayının bu onuncu gününde, ümmet-i Muhammed'in hidayetine, huzuruna ve selametine vesile olacak adımlar atmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Aşure Günümüz mübarek olsun."

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026: Dua dolu, farklı Aşure Günü kutlama sözleri

"Toplumsal dayanışmanın, paylaşma kültürünün ve bir arada yaşama sanatının en güzel örneği olan Aşure Günü'nün; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bolluk getirmesini temenni ederiz."

"Geleneklerimizin getirdiği o köklü birliktelik ruhunun, iş hayatımızdan sosyal yaşamımıza kadar her alanı bereketlendirmesini diler; tüm İslam aleminin mübarek Aşure Günü'nü kutlarız."

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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