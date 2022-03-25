Resimli Cuma mesajları yayınlandı… Mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. İslam alemi için oldukça özel olan bu günde müminler cemaat eşliğinde namaz kılabilmek için camilerin yolunu tutacaklar. Namaz ibadetinin hemen ardından ise eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Bu mübarek günün anlam ve önemini uzakta sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, Resimli Cuma Mesajı 2022 ile En güzel, dualı ve hadisli Cuma mesajları araştırması yapıyor. İşte 25 Mart 2022 tarihine özel, en farklı, anlamlı, en güzel, dualı ve ayetli resimli Cuma Mesajları… Cumanız mübarek olsun!