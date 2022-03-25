Cuma mesajları ve sözleri 2022, mübarek Cuma gününü sevdiklerinden ayrı geçirecek müminlerin gündeminde yer alıyor. İslam alemi için en özel günlerden olan bugünde Müslümanlar camilerin yolunu tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek.25 Mart 2022 en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi sabah.com.tr'de yayımlandı. Siz de sizler için hazırladığımız galeriden dualı ve hadisli Cuma mesajları seçebilir, sevdiklerinize Whatsapp, SMS, Facebook ve Instagram üzerinden 'Hayırlı Cumalar' dileyebilirsiniz.

HAYIRLI CUMALAR - RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ ( 25 MART 2022 )

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.