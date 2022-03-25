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Haberler Yaşam Resimli Cuma Mesajları 2022: 25 Mart En güzel, dualı ve hadisli Cuma mesajları yayınlandı!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:59

Resimli Cuma Mesajları 2022: 25 Mart En güzel, dualı ve hadisli Cuma mesajları yayınlandı!

Resimli Cuma mesajları yayınlandı… Mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. İslam alemi için oldukça özel olan bu günde müminler cemaat eşliğinde namaz kılabilmek için camilerin yolunu tutacaklar. Namaz ibadetinin hemen ardından ise eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Bu mübarek günün anlam ve önemini uzakta sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, Resimli Cuma Mesajı 2022 ile En güzel, dualı ve hadisli Cuma mesajları araştırması yapıyor. İşte 25 Mart 2022 tarihine özel, en farklı, anlamlı, en güzel, dualı ve ayetli resimli Cuma Mesajları… Cumanız mübarek olsun!

Resimli Cuma Mesajları 2022: 25 Mart En güzel, dualı ve hadisli Cuma mesajları yayınlandı!

Cuma mesajları ve sözleri 2022, mübarek Cuma gününü sevdiklerinden ayrı geçirecek müminlerin gündeminde yer alıyor. İslam alemi için en özel günlerden olan bugünde Müslümanlar camilerin yolunu tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek.25 Mart 2022 en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi sabah.com.tr'de yayımlandı. Siz de sizler için hazırladığımız galeriden dualı ve hadisli Cuma mesajları seçebilir, sevdiklerinize Whatsapp, SMS, Facebook ve Instagram üzerinden 'Hayırlı Cumalar' dileyebilirsiniz.

HAYIRLI CUMALAR - RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ ( 25 MART 2022 )

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Resimli Cuma Mesajları 2022: 25 Mart En güzel, dualı ve hadisli Cuma mesajları yayınlandı!

EN GÜZEL AYETLİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı Cumalar.

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar. Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

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Resimli Cuma Mesajları 2022: 25 Mart En güzel, dualı ve hadisli Cuma mesajları yayınlandı!

Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Resimli Cuma Mesajları 2022: 25 Mart En güzel, dualı ve hadisli Cuma mesajları yayınlandı!

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Resimli Cuma Mesajları 2022: 25 Mart En güzel, dualı ve hadisli Cuma mesajları yayınlandı!

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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