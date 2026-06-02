Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam RESMİ GAZETE 2 HAZİRAN 2026: Bugünkü Resmi Gazete kararlarında neler var?
Giriş Tarihi: 02.06.2026 19:03

RESMİ GAZETE 2 HAZİRAN 2026: Bugünkü Resmi Gazete kararlarında neler var?

2 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte gözler Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara çevrildi. Yeni yönetmelikler, kararlar ve kamu kurumlarına ilişkin düzenlemeler günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

  • ABONE OL
RESMİ GAZETE 2 HAZİRAN 2026: Bugünkü Resmi Gazete kararlarında neler var?

Resmi Gazete'nin 2 Haziran 2026 tarihli sayısı yayımlandı. Çalışma hayatını ilgilendiren önemli düzenlemelerin de yer aldığı sayıda, çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaşlar, "Bugünkü Resmi Gazete'de neler var?" sorusuna yanıt ararken, yayımlanan kararların detaylarını araştırmaya başladı. Güncel yönetmelikler ve resmi kararlar gündemdeki yerini koruyor.

RESMİ GAZETE 2 HAZİRAN 2026: Bugünkü Resmi Gazete kararlarında neler var?

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN KARAR RESMİ GAZETE'DE!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan "Mesai Takibi Amacıyla Biyometrik veri işlenmesi hakkında ilke kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kuruma gelen ihbar ve şikayetlerde en çok karşılaşılan hususlardan birinin çalışan takibini dijitalleştirme ve güvenliği artırma amacıyla kurum ve kuruluşların giderek artan biyometrik tanımlama sistemlerine geçiş olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RESMİ GAZETE 2 HAZİRAN 2026: Bugünkü Resmi Gazete kararlarında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği
–– Giresun Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI
–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/04/2026 Tarihli ve 2026/921 Sayılı Kararı

RESMİ GAZETE 2 HAZİRAN 2026: Bugünkü Resmi Gazete kararlarında neler var?

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2024/187, K: 2026/42 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/208, K: 2026/69 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/269, K: 2026/72 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2020/39936 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETE 2 HAZİRAN 2026: Bugünkü Resmi Gazete kararlarında neler var?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA