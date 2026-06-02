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RESMİ GAZETE KARARLARI 2 HAZİRAN 2026: Bugünkü Resmi Gazete'de neler var?
Giriş Tarihi: 02.06.2026 21:30
RESMİ GAZETE KARARLARI 2 HAZİRAN 2026: Bugünkü Resmi Gazete'de neler var?
2 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte gözler Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara çevrildi. Yeni yönetmelikler, kararlar ve kamu kurumlarına ilişkin düzenlemeler günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.