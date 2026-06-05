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Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:50

Reyting Sonuçları 4 Haziran 2026 Perşembe | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Televizyon ekranlarında 4 Haziran 2026 Perşembe günü yayınlanan diziler ve programlar sonrası gözler reyting sonuçlarına çevrildi. Özellikle prime time kuşağında yaşanan yoğun rekabet dikkat çekerken, "Dün hangi yapım birinci oldu?" sorusu gündemin sıcak başlıkları arasında yer aldı. İşte dünün reyting sonuçlarına dair detaylar…

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Reyting Sonuçları 4 Haziran 2026 Perşembe | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları, televizyon kanalları için en önemli performans göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. 4 Haziran 2026 Perşembe yayın akışının ardından özellikle Var Mısın Yok Musun, Daha 17, Sevdiğim Sensin, Gönül Dağı ve Survivor gibi yapımların sıralaması ön plana çıktı. Böylece TÜİK tarafından açıklanan reyting sonuçları seyircilerin yakın takibinde yer aldı.

Reyting Sonuçları 4 Haziran 2026 Perşembe | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Haziran 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB, ABC1 ve Total verileri paylaşılınca haberimiz güncellenecektir.

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Reyting Sonuçları 4 Haziran 2026 Perşembe | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

AB

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Reyting Sonuçları 4 Haziran 2026 Perşembe | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

ABC1

Reyting Sonuçları 4 Haziran 2026 Perşembe | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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