Reyting Sonuçları 4 Haziran 2026 Perşembe | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları, televizyon kanalları için en önemli performans göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. 4 Haziran 2026 Perşembe yayın akışının ardından özellikle Var Mısın Yok Musun, Daha 17, Sevdiğim Sensin, Gönül Dağı ve Survivor gibi yapımların sıralaması ön plana çıktı. Böylece TÜİK tarafından açıklanan reyting sonuçları seyircilerin yakın takibinde yer aldı.