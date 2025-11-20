Haberler
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte, 19 Kasım 2025 reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 20.11.2025 11:47
Televizyon ekranlarında 19 Kasım 2025 akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi yapımların reyting yarışı merak konusu oldu. Günün Total, AB ve 20+ABC1 reyting sıralaması araştırılırken, "Dün akşamın birincisi hangi yapım oldu?" sorusu da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.