Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte, 19 Kasım 2025 reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 20.11.2025 11:47

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte, 19 Kasım 2025 reyting sıralaması

Televizyon ekranlarında 19 Kasım 2025 akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi yapımların reyting yarışı merak konusu oldu. Günün Total, AB ve 20+ABC1 reyting sıralaması araştırılırken, "Dün akşamın birincisi hangi yapım oldu?" sorusu da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte, 19 Kasım 2025 reyting sıralaması

19 Kasım 2025 reyting sonuçları gündemde. İzleyicilerin severek takip ettiği Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi diziler arasındaki rekabette zirveye hangi yapımın oturduğu merak ediliyor. Peki dün akşamın reyting birincisi kim oldu, Total ve AB sıralamasında lider değişti mi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte, 19 Kasım 2025 reyting sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI 19 KASIM 2025

19 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte, dün akşam yayınlanan programların ve dizilerin Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralaması:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte, 19 Kasım 2025 reyting sıralaması

19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Eşref Rüya – Kanal D

Sahipsizler – Star TV

Esra Erol'da – ATV

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte, 19 Kasım 2025 reyting sıralaması

19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Eşref Rüya – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol'da – ATV

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte, 19 Kasım 2025 reyting sıralaması

19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

Eşref Rüya – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Sakıncalı – NOW