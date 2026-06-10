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Reyting sonuçları erişime açıldı! 9 haziran Salı Total ve AB'de en çok izlenen yapımlar listesi...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 18:32
Reyting sonuçları erişime açıldı! 9 haziran Salı Total ve AB'de en çok izlenen yapımlar listesi...
Televizyon izleyicileri, 9 Haziran 2026 Salı gününe ait reyting verilerini merak ediyor. Gün boyunca ve akşam kuşağında ekrana gelen dizi, program ve haber bültenlerinin izlenme oranları araştırılırken, en çok takip edilen yapımlar da gündemdeki yerini koruyor. Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan sıralamalar, günün reyting yarışında öne çıkan yapımlarını ortaya koyuyor.