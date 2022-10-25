RISHI SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. İngiltere'nin Southhampton bölgesinde Hintli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rishi Sunak, eczacı bir annenin ve pratisyen hekim bir babanın oğludur. Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesidir. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hazine Bakanı olarak görev aldı.

Rishi Sunak, Hint kökenlidir.