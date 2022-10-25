Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak serveti ile ilk dakikadan beri tartışılmaya başladı. Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin yeni başbakanı olan Rishi Sunak, böylece 4 ayda İngiltere'nin üçüncü başbakanı oldu. Penny Mordaunt'nun da çekilmesiyle birlikte Liz Truss'ın koltuğuna oturacak. Türkiye'de pek tanınmaması sebebiyle Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında gibi sorular yanıtlarını şimdiden aramaya başladı. Peki, Rishi Sunak aslen nereli, serveti ne kadar? İngiltere Başbakanı Rishi Sunak kimdir? İşte detaylar…