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Haberler Yaşam Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak aslen nereli, hangi partiden?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 08:00

Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak aslen nereli, hangi partiden?

Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak serveti ile ilk dakikadan beri tartışılmaya başladı. Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin yeni başbakanı olan Rishi Sunak, böylece 4 ayda İngiltere'nin üçüncü başbakanı oldu. Penny Mordaunt'nun da çekilmesiyle birlikte Liz Truss'ın koltuğuna oturacak. Türkiye'de pek tanınmaması sebebiyle Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında gibi sorular yanıtlarını şimdiden aramaya başladı. Peki, Rishi Sunak aslen nereli, serveti ne kadar? İngiltere Başbakanı Rishi Sunak kimdir? İşte detaylar…

Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak aslen nereli, hangi partiden?

Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak oldu. Boris Johnson ve Penny Mordaunt'un Muhafazakar Parti genel başkanlığı seçimlerinden çekilmesiyle birlikte Rishi Sunak tek aday olarak kaldı. İsminden dolayı Rishi Sunak nereli sorusu, birçok kişi tarafından cevap aramakta. Peki, Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak kimdir, serveti ne kadar? İşte detaylar…

Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak aslen nereli, hangi partiden?

YENİ İNGİLTERE BAŞBAKANI OLDU!

Geçtiğimiz günlerde başbakan adaylığını koyan Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu. Böylece İngiltere'nin Hint kökenli ilk başbakan oldu.

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Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak aslen nereli, hangi partiden?

Boris Johnson ve Penny Mordaunt Başbakan adaylığından çekilmesiyle birlikte Hint kökenli Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak aslen nereli, hangi partiden?

730 MİLYON EURO SERVETİ VAR

İngiliz basınında son günlerde, 730 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Sunak'ın "başbakan olmak için fazla zengin" olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekiyordu.

2009 yılında Infosys'in kurucu ortağı Hint milyarder N. R. Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy ile evlendikten sonra servetini katladı.

Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak aslen nereli, hangi partiden?

RISHI SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. İngiltere'nin Southhampton bölgesinde Hintli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rishi Sunak, eczacı bir annenin ve pratisyen hekim bir babanın oğludur. Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesidir. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hazine Bakanı olarak görev aldı.

Rishi Sunak, Hint kökenlidir.

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