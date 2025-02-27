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Haberler Yaşam Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:31

Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının manevi atmosferi Rize'de de kendini hissettirmeye başlarken, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur vakti ve iftar saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Gecenin bereketiyle yapılan sahurun ardından, oruç tutanlar iftar vakti saat kaçta? sorusunun yanıtını merak ediyor. Ramazan'ın ruhunu en derin şekilde yaşamak isteyenler, imsakiye bilgilerini takip ederek ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeye hazırlanıyor. İşte Rize 2025 imsakiye detayları

Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının coşkusu Rize'de de hissedilirken, sahur vakti ve iftar saati için hazırlıklar başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, imsakiye bilgilerini takip ederek iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Rize imsakiye ile iftar ve sahur saatleri!

Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RİZE İMSAKİYE 2025: RİZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Rize başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

İşte 2025 yılı Ramazan ayının ilk beş günü için Rize'deki iftar ve sahur (imsak) vakitleri:

1 Mart Cumartesi

Rize İmsak (Sahur) Vakti: 05:21

Rize İftar Vakti: 18:15

2 Mart Pazar

Rize İmsak (Sahur) Vakti: 05:20

Rize İftar Vakti: 18:16

3 Mart Pazartesi

Rize İmsak (Sahur) Vakti: 05:18

Rize İftar Vakti: 18:18

4 Mart Salı

Rize İmsak (Sahur) Vakti: 05:16

Rize İftar Vakti: 18:19

5 Mart Çarşamba

Rize İmsak (Sahur) Vakti: 05:15

Rize İftar Vakti: 18:20

Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Rize için ilk teravih vakti 19:33 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:33

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:34

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:35

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:37

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 19:38

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:39

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanır. 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecektir. Bayram namazı kılındıktan sonra akraba ziyaretleri ve yardımlaşma gelenekleri yerine getirilir.

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