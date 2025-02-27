Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

RİZE İMSAKİYE 2025: RİZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Rize başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;