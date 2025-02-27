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Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
12:31
Rize iftar vakti 2025: Rize İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Ramazan ayının manevi atmosferi Rize'de de kendini hissettirmeye başlarken, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur vakti ve iftar saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Gecenin bereketiyle yapılan sahurun ardından, oruç tutanlar iftar vakti saat kaçta? sorusunun yanıtını merak ediyor. Ramazan'ın ruhunu en derin şekilde yaşamak isteyenler, imsakiye bilgilerini takip ederek ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeye hazırlanıyor. İşte Rize 2025 imsakiye detayları