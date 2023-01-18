Rize’de Gezilecek Yerler 2023 – Rize Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Rize, Doğuda Çayeli ve Güneysu ile, güneyde İkizdere, batıda Derepazarı ve Kalkandere ile çevrilidir. Kızılağaç, gürgen, kestane, ıhlamur, kayın, meşe gibi yayvan yapraklı ağaçların hakim olduğu Rize adeta doğal yaşam alanlarıyla gelen turistlerin ilgisini çekmektedir. Bunun yanında yaş çay üretiminin merkezi olmasından dolayı birbirinden güzel çay bahçelerini bu ilde bulabilirsiniz. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Rize İl merkezinde yer almaktadır. Rize'de gezmek için iyi bir gezi listesine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız Rize gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…