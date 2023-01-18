Rize’de Gezilecek Yerler 2023 – Rize Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresi diye sorarsanız işte o il Rize. Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar olmak üzere merkezle beraber toplam 12 ilçesi vardır. Dik yamaçlı vadileri, dağları, gölleri, yaylaları, köprüleri, kaleleri ve dereleri Rize'nin önemli turizm kaynağıdır. Özellikle Ayder Yaylası şehrin en yoğun ilgi gören yaylasıdır. Yaz ayları oldukça sıcak ve nemli olan Rize ziyaret edilmek için en uygun zaman diyebiliriz. Rize'de gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Rize gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…