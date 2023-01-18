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Haberler Yaşam Rize’de Gezilecek Yerler 2023 – Rize Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:34

Rize’de Gezilecek Yerler 2023 – Rize Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Rize, Doğuda Çayeli ve Güneysu ile, güneyde İkizdere, batıda Derepazarı ve Kalkandere ile çevrilidir. Kızılağaç, gürgen, kestane, ıhlamur, kayın, meşe gibi yayvan yapraklı ağaçların hakim olduğu Rize adeta doğal yaşam alanlarıyla gelen turistlerin ilgisini çekmektedir. Bunun yanında yaş çay üretiminin merkezi olmasından dolayı birbirinden güzel çay bahçelerini bu ilde bulabilirsiniz. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Rize İl merkezinde yer almaktadır. Rize'de gezmek için iyi bir gezi listesine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız Rize gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Rize’de Gezilecek Yerler 2023 – Rize Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresi diye sorarsanız işte o il Rize. Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar olmak üzere merkezle beraber toplam 12 ilçesi vardır. Dik yamaçlı vadileri, dağları, gölleri, yaylaları, köprüleri, kaleleri ve dereleri Rize'nin önemli turizm kaynağıdır. Özellikle Ayder Yaylası şehrin en yoğun ilgi gören yaylasıdır. Yaz ayları oldukça sıcak ve nemli olan Rize ziyaret edilmek için en uygun zaman diyebiliriz. Rize'de gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Rize gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Rize’de Gezilecek Yerler 2023 – Rize Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Rize'de Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • ZİLKALE
  • RİZE KALESİ
  • POKUT YAYLASI
  • BOTANİK / ZİRAAT ÇAY BAHÇESİ
  • AYDER YAYLASI
  • ANZER YAYLASI / BALLIKÖY YAYLASI
  • KIZ KALESİ
  • YEDİ GÖLLER
  • PİLEKİ MAĞARASI
  • ÇAĞRANKAYA YAYLASI
  • MEŞEKÖY YAYLASI
  • KURŞUNLU CAMİİ / İSLAMPAŞA CAMİİ
  • CİHA KALESİ
  • ŞİMŞİRLİ KÖYÜ CAMİ
  • VERÇENİK YAYLASI
  • KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI
  • ELEVİT YAYLASI
  • KALE-İ BALA
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Rize’de Gezilecek Yerler 2023 – Rize Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
  • HACI ŞEYH CAMİİ
  • DELİ GÖL
  • HÜSEYİN HOCA KÖYÜ SAHİL CAMİİ
  • KIBLEDAĞI MESİRE YERİ VE KENT ORMANI
  • HOMEZE YAYLASI
  • MEYVELİ KÖYÜ CAMİİ
  • MİCOVİT / MEZOVİT / YILDIZ GÖLÜ
  • GÜRCÜDÜZÜ YAYLASI
  • AMBARLI GÖLÜ / BALIKLI GÖLÜ
  • BÜYÜKDENİZ GÖLÜ
  • IŞIKLI CAMİİ
  • AT GÖLÜ
  • ATATÜRK EVİ MÜZESİ
  • DEMİRKAPI KÖYÜ CAMİİ
  • YUKARI KAÇKAR YAYLASI
  • MARBUDAM İNCESU CAMİİ
  • KULABER KÖPRÜSÜ / AŞAĞI DURAK KÖPRÜSÜ
  • RİZE'NİN KÖPRÜLERİ
  • ÇAY MÜZESİ (BEYAZ EV)
  • KARA GÖL
Rize’de Gezilecek Yerler 2023 – Rize Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Pileki Mağarası
  2. Rize Kalesi
  3. Atatürk Evi Ve Etnografya Müzesi
  4. Kızkalesi
  5. Rize Müzesi

Rize’de Gezilecek Yerler 2023 – Rize Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Rize Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Gito Yaylası
  2. Çağrankaya Yaylası
  3. Pokut Yaylası
  4. Ovit Yaylası
  5. Anzer Yaylası
  6. Ayder Yaylası
  7. Elevit Yaylası
  8. Sal Yaylası
  9. Hazindak (Hazindağ) Yaylası
  10. Avusor Yaylası
  11. Samistal Yaylası
  12. Çiçekli Yaylası
  13. Badara Yaylası
  14. Huser Yaylası
  15. Kavrun Yaylası
  16. Handüzü Yaylası
  17. Sırt Yayla
  18. Vaşa Yaylası
  19. Golazena Yaylası
  20. Kabahor Yaylası (Göl Yaylası)
  21. Tobamzga Yaylası
  22. Marbudam Yaylası
  23. Petran Yaylası
  24. Deremezra Yaylası
  25. Verçenik Yaylası
  26. Yedigöller
  27. Ambarlı Gölü (Balıklı Göl)
  28. Palovit Şelalesi
  29. Ağaran Şelalesi
  30. Çarkıruba Şelalesi
  31. Çat Vadisi
  32. Gelin Tülü Şelalesi
  33. Bulut Şelalesi
  34. Cimil Şelalesi
  35. Fırtına Deresi
  36. Andon İçmeleri
  37. Şimşirli İçmeleri
  38. Çayeli Haremtepe Çay Bahçesi
  39. Kaçkar Dağları Milli Parkı
  40. Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı
  41. Arapdüzü Mesire Alanı
  42. Çamlık Dinlenme Yeri
  43. Gürcüdüzü Mesire Alanı
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