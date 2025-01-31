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Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! "16 yaş altına sosyal medya engeli..."
Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
23:58
Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! "16 yaş altına sosyal medya engeli..."
Roblox erişim engelinde son durum merak ediliyor. Ağustos'ta kapatılan platform için Bakan Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu. Oyuncuların merakla beklediği Roblox'un Türkiye pazarına dönüşü için tarih araştırmaları başladı. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 2025 Roblox erişim engelinde son durum ne? İşte, Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama!