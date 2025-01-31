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Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:58

Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! "16 yaş altına sosyal medya engeli..."

Roblox erişim engelinde son durum merak ediliyor. Ağustos'ta kapatılan platform için Bakan Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu. Oyuncuların merakla beklediği Roblox'un Türkiye pazarına dönüşü için tarih araştırmaları başladı. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 2025 Roblox erişim engelinde son durum ne? İşte, Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama!

Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 16 yaş altına sosyal medya engeli...

16 yaş altına sosyal medya engeli ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Roblox erişim engeline de değindi. Konu hakkında Abdulkadir Uraloğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 2025 Roblox erişim engelinde son durum ne?

Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 16 yaş altına sosyal medya engeli...

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:

"(Discord Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek."

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Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 16 yaş altına sosyal medya engeli...

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'deki erişim kısıtlaması devam ediyor. Zaman zaman resmi kaynaklardan çeşitli açıklamalar yapılsa da oyunun açılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Uraloğlu: "Discord ve Roblox ile görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu sonuçlanması halinde, getirilen erişim engeli kaldırılacak." açıklamasında bulundu.

Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 16 yaş altına sosyal medya engeli...

'ROBLOX VE DISCORD AÇILABİLİR'

Bakan Uraloğlu "Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek. Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırırımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz." dedi.

Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu’ndan yeni açıklama! 16 yaş altına sosyal medya engeli...
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