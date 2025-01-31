Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama! "16 yaş altına sosyal medya engeli..."

'ROBLOX VE DISCORD AÇILABİLİR'

Bakan Uraloğlu "Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek. Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırırımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz." dedi.