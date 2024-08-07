Giriş Tarihi: 07.08.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
18:27
Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Ağustos BTK kararı ile Roblox'a erişim engeli mi getirildi, düzelecek mi?
Roblox çöktü mü son dakika haberleri arasında yerini aldı. Çevrimiçi oyun platformu olarak kullanıcılarına hizmet sunan siteye giriş yapamayanlar araştırmalara hız kazandırdı. Gözler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalına yöneldi. Roblox erişim engeli haberleri sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki; 7 Ağustos 2024 Roblox çöktü mü, neden açılmıyor, düzelecek mi?