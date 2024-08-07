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Giriş Tarihi: 07.08.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:27

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Ağustos BTK kararı ile Roblox'a erişim engeli mi getirildi, düzelecek mi?

Roblox çöktü mü son dakika haberleri arasında yerini aldı. Çevrimiçi oyun platformu olarak kullanıcılarına hizmet sunan siteye giriş yapamayanlar araştırmalara hız kazandırdı. Gözler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalına yöneldi. Roblox erişim engeli haberleri sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki; 7 Ağustos 2024 Roblox çöktü mü, neden açılmıyor, düzelecek mi?

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Ağustos BTK kararı ile Roblox’a erişim engeli mi getirildi, düzelecek mi?

Son dakika roblox çöktü mü sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. https://internet.btk.gov.tr/sitesorgu/ sisteminden internette bulunan sitelerle ilgili kararlar takip edilebiliyor. Oyun platformuna giriş sağlayamayanlar araştırmlara hız kazandırdı. Peki; 7 Ağustos Roblox'a erişim engeli mi getirildi, çöktü mü, neden açılmıyor, nasıl düzelir?

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Ağustos BTK kararı ile Roblox’a erişim engeli mi getirildi, düzelecek mi?

7 AĞUSTOS ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Çevrim içi oyun platformu sitesine girmek isteyen kullanıcılar giriş sağlayamadı. Bu noktada gözler Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) üzerinden site sorgulama işlemlerine döndü.

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Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Ağustos BTK kararı ile Roblox’a erişim engeli mi getirildi, düzelecek mi?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

BTK sorgulamasıyla site kontrol edildiğinde Roblox ile ilgili aşağıdaki karar görüntülenebiliyor:

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Ağustos BTK kararı ile Roblox’a erişim engeli mi getirildi, düzelecek mi?

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Ağustos BTK kararı ile Roblox’a erişim engeli mi getirildi, düzelecek mi?

Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır

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