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Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 07:01

Roblox erişim engeli ne zaman kalkar? Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi!

Çocukların istismarına ve olumsuz etkilenmesine sebep olabilecek içerikler nedeniyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince Roblox'a erişim engeli getirildi. Çevrimiçi oyun platformuna giriş yapamayan kullanıcılar Roblox erişim engeli ne zaman kalkar, neden açılmıyor gibi sorularla araştırmalara başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir açıklama beklenirken Adalet Bakanı Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı peşpeşe açıklamalarda bulundu. Peki Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? İşte son durum.

Roblox erişim engeli ne zaman kalkar? Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi!

Sosyal medyada ve internetteki zararlı içeriklere karşı alınan önlemlere bir yenisi eklendi. Dünya çapında pek çok kullanıcısı bulunan ve ülkemizde de özellikle çocuklar tarafından tercih edilen Roblox isimli oyunda sakıncalı içerikler tespit edildi. Dün akşam saatlerinde erişime kapatılan oyunla ilgili Roblox erişim engeli ne zaman kalkar soruları yanıt ararken açıklamalar gecikmedi. Peki, Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? İşte yanıtı…

Roblox erişim engeli ne zaman kalkar? Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi!

ROBLOX KAPATILDI MI?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Roblox erişim engeli ne zaman kalkar? Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi!

BAKANLIKTAN ROBLOX ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI
Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim engeli geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Roblox erişim engeli ne zaman kalkar? Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi!

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

Roblox erişim engeli ne zaman kalkar? Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Roblox'un kapatılmasına ilişkin X hesabından açıklamada bulundu. Roblox'un çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı için kapatıldığını vurgulayan Bakan Tunç, "Çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

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