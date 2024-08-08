Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
07:01
Roblox erişim engeli ne zaman kalkar? Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi!
Çocukların istismarına ve olumsuz etkilenmesine sebep olabilecek içerikler nedeniyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince Roblox'a erişim engeli getirildi. Çevrimiçi oyun platformuna giriş yapamayan kullanıcılar Roblox erişim engeli ne zaman kalkar, neden açılmıyor gibi sorularla araştırmalara başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir açıklama beklenirken Adalet Bakanı Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı peşpeşe açıklamalarda bulundu. Peki Roblox neden yasaklandı, açılacak mı? İşte son durum.