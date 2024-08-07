Giriş Tarihi: 07.08.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
21:30
Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.