Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika ’Roblox’ açıklaması...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir.