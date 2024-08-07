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Giriş Tarihi: 07.08.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:30

Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.

Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika ’Roblox’ açıklaması...

Roblox isimli çevrimiçi oyun platformuna Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika ’Roblox’ açıklaması...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.

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Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika ’Roblox’ açıklaması...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir.

Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika ’Roblox’ açıklaması...

Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika ’Roblox’ açıklaması...

Oyun platformu Roblox'a çocuk istismarına yönelik içerikler nedeniyle erişim engeli

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi.

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