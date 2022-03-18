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Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı
Giriş Tarihi: 18.03.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 19:49

Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti. Vladimir Putin yaptığı konuşmayla Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek askeri operasyonların nedeni ve hedefini açıkladı. Putin, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." ifadelerini kullandı.

AA
Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.

Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı

Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova'da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi.

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Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı

Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi.

Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı

RUSYA UKRAYNA SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA BİR İLK!

Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

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