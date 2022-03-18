Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı

Giriş Tarihi: 18.03.2022 18:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 19:49

Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti. Vladimir Putin yaptığı konuşmayla Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek askeri operasyonların nedeni ve hedefini açıkladı. Putin, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." ifadelerini kullandı.