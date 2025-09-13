SABAH ’Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret etti! Türkiye düzensiz göçe geçit vermiyor: İşlemler nasıl uygulanıyor?

KAMERALAR 7/24 KAYIR YAPIYOR, KÖR NOKTA KALMIYOR

Geri gönderme merkezlerinde, yabancıların kendi odaları dışında kalan tüm alanlar 7 gün 24 saat boyunca, kör nokta bırakılmayacak şekilde kameralarla izleniyor. Kamera kayıtları 6 ay boyunca saklanıyor. Ortaya atılan bir iddia olduğunda kayıtlar anında inceleniyor; herhangi bir ihmal ya da hata tespit edilirse adli ve idari soruşturmalar başlatılıyor. Merkezin şeffaf yapısına dikkat çeken Ramazan Seçilmiş, "Ortaya atılan hiçbir iddia göz ardı edilmiyor. Hepsi dikkatle inceleniyor. Bu merkezler, göç yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin simgesidir" dedi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DENETİMLER

Geri gönderme merkezleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, Anayasa ve ilgili kanunlar ile Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartlarına uygun şekilde yapılandırılmış durumda. Hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar tarafından, haberli ya da habersiz olarak düzenli denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, geri gönderme merkezlerine 2024 yılında 898, 2025'in ilk sekiz ayında ise 912 denetim ve ziyaret gerçekleştirildi. Ramazan Seçilmiş, denetimlerin göç yönetimindeki önemine dikkat çekerek, "İl valileri başkanlığında oluşturulan komisyonlarca da düzenli denetimler yürütülüyor. Bu, göç yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK BİR GÖÇ YÖNETİMİ UYGULUYOR

Düzensiz göçle mücadele, günümüzde tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye, düzensiz göçe geçit vermeyen kararlı duruşu ve insani göç yönetimi anlayışıyla, bugün dünyaya örnek gösterilen bir ülke konumunda. SABAH'ın Gaziantep'te adım adım izlediği geri gönderme süreci, Türkiye'nin göç yönetimindeki başarısını ve insan onuruna verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Kamu düzeni ve milli güvenlikten taviz verilmeden sürdürülen mücadelede, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilinceye kadar hukuk ve insan haklarına uygun koşullarda barındırılıyor.

REKOR SINIR DIŞI SAYILARI

Türkiye, son iki yılda sınır dışı işlemlerinde tarihi rekorlara imza attı. 2023 yılında 130 binden fazla yabancı sınır dışı edilirken, 2024 yılında bu sayı 140 bini aştı. Ramazan Seçilmiş, elde edilen başarıyı şu sözlerle özetledi: "Türkiye artık düzensiz göç rotası olmaktan çıkmıştır. Dünyaya örnek bir göç yönetimi ülkesidir. Bu sayılar, düzensiz göçle kararlı mücadelemizin, stratejik yönetim anlayışımızın ve insani yaklaşımımızın sonucudur."