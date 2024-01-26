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SABAH, korkunç cinayetle ilgili detaylara ulaştı! Katliam geliyorum demiş: "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..."
Giriş Tarihi: 26.01.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
07:05
SABAH, korkunç cinayetle ilgili detaylara ulaştı! Katliam geliyorum demiş: "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..."
İzmir'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38) Doç. Dr. Eşi Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladığı, 4 yaşındaki kızı Linda ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) öldürüp yaşamına son verdiği katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı çarpıcı ayrıntılara göre, Dilek Uzelli Yılmaz'ın katliamdan önce yakın arkadaşlarına ve çevresine yaşadığı büyük korku nedeniyle 'inşallah 3. sayfa haberi olmam' dediği öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederine olaydan 1 ay önce 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın' dediği, Dilek Uzelli Yılmaz'ın başına gelecekleri tahmin ederek avukatı aracılığıyla şikayette bulunarak uzaklaştırma tedbirlerinin yetersiz olduğunu ifade ederek boşanma aşamasındaki eşine elektronik kelepçe takılmasını istediği ancak bunun kabul edilmediği ortaya çıktı.