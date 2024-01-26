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Haberler Yaşam SABAH, korkunç cinayetle ilgili detaylara ulaştı! Katliam geliyorum demiş: "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..."
Giriş Tarihi: 26.01.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 07:05

SABAH, korkunç cinayetle ilgili detaylara ulaştı! Katliam geliyorum demiş: "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..."

İzmir'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38) Doç. Dr. Eşi Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladığı, 4 yaşındaki kızı Linda ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) öldürüp yaşamına son verdiği katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı çarpıcı ayrıntılara göre, Dilek Uzelli Yılmaz'ın katliamdan önce yakın arkadaşlarına ve çevresine yaşadığı büyük korku nedeniyle 'inşallah 3. sayfa haberi olmam' dediği öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederine olaydan 1 ay önce 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın' dediği, Dilek Uzelli Yılmaz'ın başına gelecekleri tahmin ederek avukatı aracılığıyla şikayette bulunarak uzaklaştırma tedbirlerinin yetersiz olduğunu ifade ederek boşanma aşamasındaki eşine elektronik kelepçe takılmasını istediği ancak bunun kabul edilmediği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
SABAH, korkunç cinayetle ilgili detaylara ulaştı! Katliam geliyorum demiş: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...

Olay, önceki gün sabah saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.

SABAH, korkunç cinayetle ilgili detaylara ulaştı! Katliam geliyorum demiş: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

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SABAH, korkunç cinayetle ilgili detaylara ulaştı! Katliam geliyorum demiş: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...

DERYA UZELLİ'NİN DURUMU AĞIR
İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

SABAH, korkunç cinayetle ilgili detaylara ulaştı! Katliam geliyorum demiş: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, soruşturma başlatıldı.

SABAH, korkunç cinayetle ilgili detaylara ulaştı! Katliam geliyorum demiş: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...

2 AY ÖNCE KAYINVALİDESİ İLE 1 AY ÖNCE KAYINPEDERİNİ DARP ETMİŞ
SABAH'ın ulaştığı çarpıcı ayrıntılara göre, Yusuf Yılmaz'ın 2 ay öne kayınvalidesini, 1 ay önce de kayınpederini darp ettiği öğrenildi.

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