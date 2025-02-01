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Haberler Yaşam SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu
Giriş Tarihi: 01.02.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 08:28

SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerin başında gelen Malatya'da devlet sözünü tuttu, tamamlanan deprem konutlarını teslim etti. Kırsalda yaşayanlar için yanında ağılı ile birlikte yapılan bahçeli köy evlerine SABAH misafir oldu. Hem hayvancılık yapan hem de bahçelerinde sebzelerini yetiştiren köylüler, "Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu. Cumhurbaşkanımız evlerimiz 1 yılda yapıp teslim etti" dedi.

Ali ALTUNTAŞ
Tahir ÖZÇELİK
SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümüne sayılı günler kala, TOKİ marifetiyle yapılan konutlar bir bir hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.

SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu

Depremin vurduğu Malatya'da merkez ve 13 ilçesinde 70 bin konutun yapımı aralıksız devam ediyor. Kırsalda ise vatandaşlara hem bahçeli köy evleri hem de ağılları yapılarak teslim edildi.

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SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu

HEM BAHÇELİ, HEM AĞILLI, HEM DE KONFORLU

Malatya'nın Ormaniçi mahallesinde yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen köy evlerinin kendileri için bulunmaz bir nimet olduğunu belirten Hatun Dinçkaya (70) "Bu evde kızım ile birlikte kalıyoruz. Ne mutlu ki devletimiz kısa bir sürede bu evleri yaparak bizlere teslim etti. Evlerimiz hem bahçeli, hem de ağıllı, küçükbaş havanlarımızı ağılla da besliyoruz, bahçede ise meyve ve sebze yetiştiriyoruz. Evlerimiz ise oldukça konforlu. Cumhurbaşkanımız sözünün eri çıktı ve 1 yılda evlerimizi teslim etti. Allah ondan ve emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu

4 DEPREMİN BÜKTÜĞÜ BELİMİZ DEVLETİMİZ SAYESİNDE DOĞRULDU

TOKİ'nin yaptığı köy evlerinde kalan 73 yaşındaki Hüseyin ve 65 yaşındaki Hamiyet onur çifti de depremde evlerini kaybedenlerden.

Bir süre çadırda kaldıktan sonra devletin hızla yapımı tamamlayarak teslim ettiği köy evlerine yerleştiğini belirten Hüseyin Onur; "Biz Malatya olarak 4 büyük deprem yaşadık. Bunlardan ilki Elazığ, ikincisi Pütürge 3 ve 4'ncüsüsü ise Kahramanmaraş merkezli depremler. Depremlerde evimizi hasar aldı ve yıkıldı."

SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu

"Apartmanda yaşayan ve enkaz altında kalan iki torunumu kaybettim. Bizler köyde bir süre çadırda yaşadık. Büyük acılar ördük. Depremde bükülen belimiz, sağ olsun devletimiz sayesinde doğruldu. Devletin ve belediyenin hızlı müdahalesi sayesinde, zorlu günleri geride bırakabildik" dedi.

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