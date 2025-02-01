SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu

HEM BAHÇELİ, HEM AĞILLI, HEM DE KONFORLU

Malatya'nın Ormaniçi mahallesinde yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen köy evlerinin kendileri için bulunmaz bir nimet olduğunu belirten Hatun Dinçkaya (70) "Bu evde kızım ile birlikte kalıyoruz. Ne mutlu ki devletimiz kısa bir sürede bu evleri yaparak bizlere teslim etti. Evlerimiz hem bahçeli, hem de ağıllı, küçükbaş havanlarımızı ağılla da besliyoruz, bahçede ise meyve ve sebze yetiştiriyoruz. Evlerimiz ise oldukça konforlu. Cumhurbaşkanımız sözünün eri çıktı ve 1 yılda evlerimizi teslim etti. Allah ondan ve emeği geçenlerden razı olsun" dedi.