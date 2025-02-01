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SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu
Giriş Tarihi: 01.02.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
08:28
SABAH, Malatya’da köy evlerine konuk oldu: Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerin başında gelen Malatya'da devlet sözünü tuttu, tamamlanan deprem konutlarını teslim etti. Kırsalda yaşayanlar için yanında ağılı ile birlikte yapılan bahçeli köy evlerine SABAH misafir oldu. Hem hayvancılık yapan hem de bahçelerinde sebzelerini yetiştiren köylüler, "Depremin büktüğü belimizi devlet doğrulttu. Cumhurbaşkanımız evlerimiz 1 yılda yapıp teslim etti" dedi.