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SABAH Pazar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ta: Bu fotoğraflardaki masum çocukların hiçbiri yaşamıyor
Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
11:19
SABAH Pazar, kanlı saldırıları durdurmak, adada yeniden barışı hâkim kılmak için Türkiye'nin yaptığı Barış Harekâtı'nın 50'nci yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üç günde şehitlikleri, katliam köylerini, kapalı Maraş'ı, tarihi camilerini, manevi önderlerin türbelerini ve müzeleri gezdi. Akdeniz'de turizmin önemli merkezlerinden Kuzey Kıbrıs'ta olmak tarihte yolculuk yapmak gibi...