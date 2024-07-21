SABAH Pazar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ta: Bu fotoğraflardaki masum çocukların hiçbiri yaşamıyor

1.GÜN:KIBRIS'I FETHE GELDİLER: KIRKLAR TÜRBESİ

Kıbrıs konumu itibariyle tarih boyunca hep fetih edilmek istenen bir ada oldu. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kuzey Kıbrıs'taki üç günlük gezinin ilk gününde İslam âleminin de Kıbrıs'a ne kadar önem verdiğine şahit oluyoruz. Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na yakın olan Kırklar Türbesi bunun en büyük göstergesi. Türbeye vardığımızda bambaşka bir manevi atmosferle karşılaşıyoruz. Çünkü 640'lı yıllarda Halife Hz. Osman döneminde tarihteki ilk İslam donanması ilk seferini Kıbrıs'a yapıyor. Tarihçilere göre Hz. Peygamber'in (s.a.v) süt teyzesi Hala Sultan ile birlikte bin 200 sahabe gemilerle bu sefere katılıyor. Ancak Mesarya Ovası'nda Bizanslı askerler tarafından sahabeler şehit ediliyor. Kıbrıs'ın 1571'de Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle bazı manevi olayların yaşanması sonucu sahabelerin türbesi bulunuyor.