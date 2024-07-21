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Haberler Yaşam SABAH Pazar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ta: Bu fotoğraflardaki masum çocukların hiçbiri yaşamıyor
Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:19

SABAH Pazar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ta: Bu fotoğraflardaki masum çocukların hiçbiri yaşamıyor

SABAH Pazar, kanlı saldırıları durdurmak, adada yeniden barışı hâkim kılmak için Türkiye'nin yaptığı Barış Harekâtı'nın 50'nci yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üç günde şehitlikleri, katliam köylerini, kapalı Maraş'ı, tarihi camilerini, manevi önderlerin türbelerini ve müzeleri gezdi. Akdeniz'de turizmin önemli merkezlerinden Kuzey Kıbrıs'ta olmak tarihte yolculuk yapmak gibi...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
SABAH Pazar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ta: Bu fotoğraflardaki masum çocukların hiçbiri yaşamıyor

Rumların Kıbrıs Türkleri'ne yönelik katliam ve zulmünü sonlandırmak, barışı ve huzuru getirmek için Türkiye, 20 Temmuz 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri ile adaya Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştirdi. Cenevre Konferansları'nda bir sonuç alınamayınca Türkiye "Ayşe Tatile çıksın" parolasıyla 14 Ağustos'ta 2. Barış Harekâtı'nı geçekleştirdi. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, Türk ordusu 498 şehit verdi, Kıbrıs Türk tarafından ise 70'i mücahit, 270 kişi şehit oldu. Kıbrıs Türkleri genel olarak ise bin 672 şehit verdi.

SABAH Pazar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ta: Bu fotoğraflardaki masum çocukların hiçbiri yaşamıyor

Kıbrıs Barış Harekâtı sonucunda Kıbrıs Türk toplumunun hakları ve güvenliği teminat altına alındı. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yılında SABAH Pazar, Kuzey Kıbrıs'ta tarihi bir yolculuğa çıktı; üç gün boyunca Kuzey Kıbrıs'ın tarihine dair yapıları, Rumların katliamlarının yaşandığı yerleri, katliam köylerini, müzeleri, şehitlikleri, Kapalı Maraş'ı ve manevi önderlerin türbelerini gezdi.

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SABAH Pazar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ta: Bu fotoğraflardaki masum çocukların hiçbiri yaşamıyor

1.GÜN:KIBRIS'I FETHE GELDİLER: KIRKLAR TÜRBESİ

Kıbrıs konumu itibariyle tarih boyunca hep fetih edilmek istenen bir ada oldu. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kuzey Kıbrıs'taki üç günlük gezinin ilk gününde İslam âleminin de Kıbrıs'a ne kadar önem verdiğine şahit oluyoruz. Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na yakın olan Kırklar Türbesi bunun en büyük göstergesi. Türbeye vardığımızda bambaşka bir manevi atmosferle karşılaşıyoruz. Çünkü 640'lı yıllarda Halife Hz. Osman döneminde tarihteki ilk İslam donanması ilk seferini Kıbrıs'a yapıyor. Tarihçilere göre Hz. Peygamber'in (s.a.v) süt teyzesi Hala Sultan ile birlikte bin 200 sahabe gemilerle bu sefere katılıyor. Ancak Mesarya Ovası'nda Bizanslı askerler tarafından sahabeler şehit ediliyor. Kıbrıs'ın 1571'de Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle bazı manevi olayların yaşanması sonucu sahabelerin türbesi bulunuyor.

SABAH Pazar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ta: Bu fotoğraflardaki masum çocukların hiçbiri yaşamıyor

Hatta mezar taşlarındaki nişaneler de içlerinden bir sahabenin komutan olduğu kanaatini oluşturuyor. O gün bugündür Müslümanlarca ziyaret edilen önemli bir konuma sahip burası. Fakat Hala Sultan'ın türbesi burada değil, Güney Kıbrıs tarafında bulunuyor. Sahabe türbelerinin türbedarı ise büyük bir sıcakkanlılıkla karşılıyor bizi. Türbe ziyareti sonrasında gelen misafirlere kendinin icat ettiği çorbayı ikram etmeden bırakmıyor. Çorba içinde adeta bin bir çeşit var. Büyük manevi havanın yaşandığı türbeye özellikle kuraklık dönemlerinde yağmur duası için Kıbrıslılar geliyor ve duaları sonrası yağmurun yağdığı söyleniyor.

SABAH Pazar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ta: Bu fotoğraflardaki masum çocukların hiçbiri yaşamıyor

İLK ÇIKARTMA PLAJI, MÜZE VE ŞEHİTLİK

Kırklar türbesinden ayrılırken istikametimizi Kıbrıs Barış Harekâtı'nda 20 Temmuz 1974'te adaya ilk çıkartma yapılan Girne'deki Yavuz Çıkarma Plajı'na yönlendiriyoruz. Burada üç gün boyunca Türk ve Rum kuvvetleri çarpışıyor. 1978'te ise harekâtın ve şehitlerin anısına Barış ve Özgürlük Anıtı yapılıyor. Anıtın bulunduğu alanda çıkarmada yer alan geminin modelinde olan çıkarma gemisi müze olarak ziyaret ediliyor. Biraz ileride yine harekâtta görev aldığı söylenen bir helikopter ilgi görüyor. Karaoğlanoğlu Şehitliği ile Barış ve Özgürlük Anıtı'nın ortasında bulunan karargâh olarak kullanılan ev ise Barış ve Özgürlük Müzesi olarak faaliyet gösteriyor. Harekâta katılan askerlerin kahramanlıkları burada anlatılıyor.

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