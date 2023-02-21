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Haberler Yaşam Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ve ibadetleri! Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 12:35

Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ve ibadetleri! Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ile araştırılıyor. İslam alemi tarafından 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapmak için ibadet planları yapılmaya başladı. Dua kapısının aralandığı bu özel günlerde Şaban ibadetleri kapsamında Müslümanlar namaz, oruç, zikirle dolu bir ay geçirecek. Ramazan ayına hazırlık yapmak isteyenler bu ay da oruçlarını da tutmaya başlayacak. Şaban ayında kaç gün oruç tutulur sorusu yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri…

Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ve ibadetleri! Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

Şaban ayı ibadetleri gündemdeki yerini aldı. İslam aleminin Ramazan öncesinde hazırlıklarını tamamladığı bu mübarek ayda Diyanet üzerinden araştırmalar başladı. Mübarek üç aylar ibadetle dolu geçirilmeye devam ediyor. 21 Şubat itibarıyla idrak edilmeye başlanan Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ile planlar yapılıyor. Müslümanlar, yeni ayı dualar ile karşılıyor. Peki, Şaban ayında kaç gün oruç tutulur? İşte, detaylar…

Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ve ibadetleri! Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

ŞABAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

Şaban ayı Resulullah Efendimizin ayıdır.Bu itibarla bu ayda salevatı şerifeye çok devam etmek gerekir.Yine mümkün oldukça istiğfar,ihlası şerif okunmalı.Teheccüd ve tesbih namazları kılınmalı hatmi enbiya yapılmalıdır.

Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte bir Fatiha ve 3 Ayettül Kürsi ile bir tesbih namazı kılınır.

Şaban'ın 27.gecesi,akşam ile yatsı arasında iki rekat teşekkür namazı kılınır.Zammı sure olarak. ne istenirse o okunur.

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Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ve ibadetleri! Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

Namaza Niyet:

"Ya Rabbi,beni Resuli Zişan Efendimizin ayının sonuna yaklaştırdın.Resulullah Efendimizin ve mübarek ayını bana hem şefi' ve hem de şahid eyle,Allahü Ekber."

Namazdan sonra;

70 defa "Estağfirullahe'l-azıym ve etubü ileyk."

100 defa "Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil-ervah ve salli ala cesedi Muhammedin fil-ecsad ve salli ala kabri Muhammedin fil-kubur"denilir.

Namazdan sonra "Ya Rabbi senin huzurı sırrı ehadiyetine iltica ediyorum"denilir.

Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ve ibadetleri! Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

ŞABAN AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Özellikle de Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği zaman "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara göre daha çok nafile oruç tuttuğu, ama Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu bir şekilde geçirmediği hadis kaynaklarında yer alır.

Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ve ibadetleri! Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

Şaban ayının 1.gün ve 13.gün arasında kalan (Eyyam-ı Biyz Orucu) tutulur. 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 30.gün, ilk perşembe, son pazartesi ve son perşembe günleri de oruç tutulması da tavsiye edilen günler arasında yer alıyor. Pek çok din alimlerine göre Şaban ayında aralıksız oruç tutulmasını emreden bir hüküm dini kaynaklarımızda yer almamaktadır. Fakat kişinin sağlığı ve gücü oruç tutmaya müsait olduğu müddetçe bu aylar içinde dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bunun için belirlenmiş bir gün sayısı bulunmaz.

Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler

1.gün

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

30.gün

İlk Perşembe

Son Pazartesi

Son Perşembe

SON DAKİKA