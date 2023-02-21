Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ve ibadetleri! Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ile araştırılıyor. İslam alemi tarafından 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapmak için ibadet planları yapılmaya başladı. Dua kapısının aralandığı bu özel günlerde Şaban ibadetleri kapsamında Müslümanlar namaz, oruç, zikirle dolu bir ay geçirecek. Ramazan ayına hazırlık yapmak isteyenler bu ay da oruçlarını da tutmaya başlayacak. Şaban ayında kaç gün oruç tutulur sorusu yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri…