Şaban ayı namazı, orucu, zikirleri ve ibadetleri! Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

ŞABAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

Şaban ayı Resulullah Efendimizin ayıdır.Bu itibarla bu ayda salevatı şerifeye çok devam etmek gerekir.Yine mümkün oldukça istiğfar,ihlası şerif okunmalı.Teheccüd ve tesbih namazları kılınmalı hatmi enbiya yapılmalıdır.

Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte bir Fatiha ve 3 Ayettül Kürsi ile bir tesbih namazı kılınır.

Şaban'ın 27.gecesi,akşam ile yatsı arasında iki rekat teşekkür namazı kılınır.Zammı sure olarak. ne istenirse o okunur.