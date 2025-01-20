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Giriş Tarihi: 20.01.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:34

Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte? 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi

Üç aylar 1 Ocak 2025 tarihinde Recep ayı ile başladı. Hicri takvimde tarihler her yıl değişiklik gösterdiği için Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte sorusu bu yıl da merak ediliyor. Receb ayından sonra, Ramazan ayından önce idrak edilen bu aya ilişkin ibadetler de araştırmalar arasında yer alıyor. İşte, 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi hakkında detaylar.

Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte? 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi

Ramazan ayından önce idrak edeceğimiz Şaban ayı hakkında araştırmalar hız kazandı. Receb ayının sonuna doğru yaklaşırken Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte soruları merak konusu oldu. İşte hicri takvime göre 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi hakkında detaylar.

Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte? 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi

2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Recep ayı 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sona erecek.

31 Ocak 2025 Cuma günü ise Şaban ayı başlayacak.

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Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte? 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi

ŞABAN AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR
Orucun farz kılınması (2/624),

Hz. Peygamber'in Hafsa ile evlenmesi (3/625),

Hz. Hüseyin'in doğumu (4/626),

Benî Mustaliḳ (Müreysî') Gazvesi (5/627) zikredilebilir.

Surre alayının İstanbul'dan deniz yoluyla gönderilmeye başlandığı 1864 yılından itibaren bu merasim şâban ayının on beşinde düzenlenirdi.

Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte? 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi

Şaban Ayının Önemi
Şâban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 176-177), "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, "Ṣavm", 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, "Zekât", 28).

Şabanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

Allah Resulü (sas), özellikle şabanın on beşinci gecesine ayrı bir değer vermiş, bu gecede yapılan tevbe ve istiğfarın Allah katındaki değeri ile makbuliyetini ümmetine müjdelemiştir (Tirmizî, Savm, 39).

Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte? 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi

ŞABAN NE ANLAMA GELİR?
Sözlükte "dağılmak, gruplara ayrılmak" anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir.

Şâban kelimesinin kamerî takvimin sekizinci ayına ad olması farklı şekillerde açıklanmıştır. Bir yoruma göre, savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biri olan recebden sonra silâhlı baskınlar için kabilelerin gruplar halinde dağılması sebebiyle bu isimle anılmıştır. Araplar'ın bu ayda su temin etmek amacıyla gruplara ayrılmalarından dolayı bu ismin verildiği ya da ramazan ve receb aylarını birbirinden ayırdığı için böyle adlandırıldığı yolunda açıklamalar da mevcuttur. Diğer bir yoruma göre ise kamerî ayların eski adlarının değiştirilmesi ağaçların dal verdiği döneme rastladığından bu ismi almıştır. Araplar, haram ayların yerlerini değiştirmek veya haccın sabit bir mevsimde yapılmasını sağlamak amacıyla haram ayları ertelediklerinde receb ayını şâbanın yerine kaydırırlar ve bu iki ayı "recebân" diye adlandırırlardı.

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