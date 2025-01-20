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Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte? 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
10:34
Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte? 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi
Üç aylar 1 Ocak 2025 tarihinde Recep ayı ile başladı. Hicri takvimde tarihler her yıl değişiklik gösterdiği için Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte sorusu bu yıl da merak ediliyor. Receb ayından sonra, Ramazan ayından önce idrak edilen bu aya ilişkin ibadetler de araştırmalar arasında yer alıyor. İşte, 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi hakkında detaylar.