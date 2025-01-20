Şaban ayı ne zaman, 1. günü hangi tarihte? 2025 Şaban ayı başlama ve bitiş tarihi

Şaban Ayının Önemi

Şâban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 176-177), "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, "Ṣavm", 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, "Zekât", 28).

Şabanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

Allah Resulü (sas), özellikle şabanın on beşinci gecesine ayrı bir değer vermiş, bu gecede yapılan tevbe ve istiğfarın Allah katındaki değeri ile makbuliyetini ümmetine müjdelemiştir (Tirmizî, Savm, 39).