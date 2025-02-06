Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:40

Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...

Şaban ayının başlamasıyla mübarek üç aylar içinde bulunan ve Ramazan'ın müjdecisi sayılan bu ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, Şaban orucu hakkında detayları araştırılıyor. Bu ibadeti Ramazan ayında bir ay boyunca yapmak farz iken, Şaban ayında belli günlerde tutmanın büyük sevap olduğu belirtiliyor. Özellikle 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulmasını Peygamber Efendimizin Müslümanlara tavsiye ettiği rivayet edilir. Peki, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...

Şaban ayına girilmesiyle birlikte Ramazan ayına sayılı günler kala bu ayın faziletlerine kavuşmak isteyen Müslümanlar "Şaban ayı orucu" araştırmalarına başladı.Eyyam-ı Biyd olarak bilinen 13, 14 ve 15. günü tutulan orucun faziletli olduğu rivayet edilir. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman?

Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...

EYYAM-I BİYD NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. Günleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...

ŞABAN AYI NE ZAMAN?
Şaban ayı 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak.

Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...

ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2025 yılında12-13-14 Şubat'a denk geliyor. Bu üç gün içerisinde 13 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek.

Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...

ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.

SON DAKİKA