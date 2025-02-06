Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...

EYYAM-I BİYD NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. Günleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir