Haberler
Yaşam
Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
15:40
Eyyam-ı Biyd nedir, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur? Diyanet takvimi ile...
Şaban ayının başlamasıyla mübarek üç aylar içinde bulunan ve Ramazan'ın müjdecisi sayılan bu ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, Şaban orucu hakkında detayları araştırılıyor. Bu ibadeti Ramazan ayında bir ay boyunca yapmak farz iken, Şaban ayında belli günlerde tutmanın büyük sevap olduğu belirtiliyor. Özellikle 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulmasını Peygamber Efendimizin Müslümanlara tavsiye ettiği rivayet edilir. Peki, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?