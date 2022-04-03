Haberler Yaşam Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 03.04.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 15:41

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan, Şaban Oğlu Şaban filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Şener Şen, Ayşen Gruda, Kemal Sunal, Adile Naşit gibi isimler yer aldığı film aynı yerde askerlik yapan Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olayları konu ediniyor. Konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği gibi birçok şeyin merak edildiği film 1977 yılında çekildi. Peki, merakla beklenen; Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi?