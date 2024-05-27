Haberler
Yaşam
Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:42
Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Şabanoğlu Şaban filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit film Ertem Eğilmez imzalı. yılı yapımı olan yerli film izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Şaban ve Ramazan'ın maceralarını konu edinen yapım hala ilgiyle izleniyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Şabanoğlu Şaban film hakkında merak edilenler…