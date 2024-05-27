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Haberler Yaşam Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:42

Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Şabanoğlu Şaban filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit film Ertem Eğilmez imzalı. yılı yapımı olan yerli film izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Şaban ve Ramazan'ın maceralarını konu edinen yapım hala ilgiyle izleniyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Şabanoğlu Şaban film hakkında merak edilenler…

Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Şabanoğlu Şaban bu akşam Tv'de. Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları arasında Yeşilçam'ın usta isimleri yer alıyor. Komedi türündeki yapım dönemin en sevilen filmleri arasında gösteriliyor. Şabanoğlu Şaban nerede çekildi sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

ŞABANOĞLU ŞABAN KONUSU
Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır.

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Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?

Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

ŞABANOĞLU ŞABAN OYUNCULARI
Şaban (Şabanoğlu Şaban) - Kemal Sunal
Ramazan - Halit Akçatepe
Kumandan Hüsamettin - Şener Şen
Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit
Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe
Safinaz - Ayşen Gruda
Nigar - Ayben Erman
Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez
Selma - Sevda Aktolga
Binnaz - Sevil Üstekin
Yunus Kaptan - Şevket Altuğ
Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten

Şabanoğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Yeşilköy'de bir köşkte gerçekleşti.

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