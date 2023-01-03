Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu? İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus ve Anadolujet Uçak seferleri (3 Ocak 2023)

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları iptal oldu. Meteoroloji'den gelen İstanbul'daki sis beklentileri nedeniyle Anadolujet ve Pegasus'tan açıklamalar peş peşe geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerin iptaliyle ilgili gelen bu duyurular sonrası "Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu, iptal edilen seferler hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, bugün ve yarın hangi uçuşlar iptal oldu? İşte, 2-3 Ocak Pegasus ve Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı iptal edilen uçak seferleri listesi…