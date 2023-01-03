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Haberler Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu? İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus ve Anadolujet Uçak seferleri (3 Ocak 2023)
Giriş Tarihi: 03.01.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 06:59

Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu? İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus ve Anadolujet Uçak seferleri (3 Ocak 2023)

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları iptal oldu. Meteoroloji'den gelen İstanbul'daki sis beklentileri nedeniyle Anadolujet ve Pegasus'tan açıklamalar peş peşe geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerin iptaliyle ilgili gelen bu duyurular sonrası "Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu, iptal edilen seferler hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, bugün ve yarın hangi uçuşlar iptal oldu? İşte, 2-3 Ocak Pegasus ve Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı iptal edilen uçak seferleri listesi…

Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu? İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus ve Anadolujet Uçak seferleri 3 Ocak 2023

Meteoroloji'nin sis uyarıları sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal olduğu duyurusu geldi. Bu açıklamayla beraber 2-3 Ocak seyahat edecek olan vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Bu noktada ise "Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu, iptal edilen seferler hangileri?" soruları cevap arıyor. Pegasus ve Anadolujet konuya dair tüm detayları paylaştı. İşte İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri son durum ve detaylar.

Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu? İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus ve Anadolujet Uçak seferleri 3 Ocak 2023

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da beklenen yoğun sis MADKOM(meteorolojik acil durum komitesi ) kararınca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu? İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus ve Anadolujet Uçak seferleri 3 Ocak 2023

Anadolu Jet'ten yapılan açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen hava muhalefeti nedeniyle, Sabiha Gökçen kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda gecikmeler ve iptaller yaşanmaktadır. Uçuş durumunuza ait güncel bilgiyi Kalkış-Varış Sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu? İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus ve Anadolujet Uçak seferleri 3 Ocak 2023

Seferi iptal olan yolcularımız AnadoluJet mobil uygulaması, Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması ile biletin satın alındığı acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." ifadeleri kullanıldı.

Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.

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