Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu? İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus ve Anadolujet Uçak seferleri (3 Ocak 2023)

Meteoroloji'nin sis uyarıları sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal olduğu duyurusu geldi. Bu açıklamayla beraber 2-3 Ocak seyahat edecek olan vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Bu noktada ise "Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri iptal mi oldu, iptal edilen seferler hangileri?" soruları cevap arıyor. Pegasus ve Anadolujet konuya dair tüm detayları paylaştı. İşte İptal olan Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak seferleri son durum ve detaylar.