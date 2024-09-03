Saç ektirmek için İstanbul’a geldi, bin pişman oldu! Başına gelmeyen kalmadı: Böyle idare edin

"BÖYLE İDARE EDİN"

Ağustos 2023'te tekrar saç ektiren Ümit K., saçlarının tam çıkacağına inandı. Aradan geçen aylar sonrasına genç adamın saçında herhangi bir değişiklik olmadı. İddiaya göre Ümit K., saçının son halini atınca karşı taraftan "Tam olmamış böyle idare edin ne olacak" cevabını aldı.