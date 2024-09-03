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Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:14

Saç ektirmek için İstanbul'a geldi, bin pişman oldu! Başına gelmeyen kalmadı: Böyle idare edin

Saç ekimi için Adıyaman'dan İstanbul'a gelen Ümit K. bin pişman oldu. İki kez saç ekimi işlemi yapılan genç adamın saçında büyük boşluklar oluştu. Mağduriyetinin giderilmesini isteyince yetkililer dalga geçer gibi "Tam olmamış böyle idare edin. Ahlaksız saçın var" dedi. Bunun üstüne bir de tehditlere maruz kaldığını ileri süren Ümit K, yetkilileri savcılığa verdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Saç ektirmek için İstanbul’a geldi, bin pişman oldu! Başına gelmeyen kalmadı: Böyle idare edin

3 yıl önce Adıyaman'dan İstanbul'a gelen Ümit K., bir saç ekimi merkezinde saç ektirdi. İstediği sonucu alamayan genç adam, CİMER'e şikayette bulundu.

Saç ektirmek için İstanbul’a geldi, bin pişman oldu! Başına gelmeyen kalmadı: Böyle idare edin

Saç ekimi merkezinin ortakların Yusuf Ö., arayarak 5 bin TL vereceklerini ve ücretsiz olarak tekrardan özel ekiple işlem yapacaklarını söyleyerek garanti verdi. Başta bu teklifi kabul etmeyen Ümit K., ancak sonradan işlem yaptırmaya karar verdi.

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Saç ektirmek için İstanbul’a geldi, bin pişman oldu! Başına gelmeyen kalmadı: Böyle idare edin

"BÖYLE İDARE EDİN"

Ağustos 2023'te tekrar saç ektiren Ümit K., saçlarının tam çıkacağına inandı. Aradan geçen aylar sonrasına genç adamın saçında herhangi bir değişiklik olmadı. İddiaya göre Ümit K., saçının son halini atınca karşı taraftan "Tam olmamış böyle idare edin ne olacak" cevabını aldı.

Saç ektirmek için İstanbul’a geldi, bin pişman oldu! Başına gelmeyen kalmadı: Böyle idare edin

8 BİN 500 KÖK HEBA OLDU

Bunun üzerine ümit K., ekilen bölgelerde boşluklar olduğuna dair rapor alarak savcılığa başvurdu. Savcılığa sundu dilekçesinde, maddi ve manevi olarak zedelendiğine değinen genç adam, "8 bin 500 kök saçımı, 6 aylık ağzı eziyet ve psikolojik travmam mevcuttur" dedi.

Saç ektirmek için İstanbul’a geldi, bin pişman oldu! Başına gelmeyen kalmadı: Böyle idare edin

"AHLAKSIZ SAÇIN VAR"

Dilekçede, karşı taraftan mağduriyetinin giderilmesini istediğine tehdit edildiğini ileri süren Ümit K., hastanenin ortaklarından olan Yusuf Ö.'nün kendisine "Ahlaksız saçın var. Adıyaman'a gelip seni rezil ederim" dediğine yer verdi.

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