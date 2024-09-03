Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
12:14
Saç ektirmek için İstanbul'a geldi, bin pişman oldu! Başına gelmeyen kalmadı: Böyle idare edin
Saç ekimi için Adıyaman'dan İstanbul'a gelen Ümit K. bin pişman oldu. İki kez saç ekimi işlemi yapılan genç adamın saçında büyük boşluklar oluştu. Mağduriyetinin giderilmesini isteyince yetkililer dalga geçer gibi "Tam olmamış böyle idare edin. Ahlaksız saçın var" dedi. Bunun üstüne bir de tehditlere maruz kaldığını ileri süren Ümit K, yetkilileri savcılığa verdi.