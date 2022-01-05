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Haberler Yaşam Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak Bugünün Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:16

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak Bugünün Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının dikkat çeken dizisi Sadakatsiz yeni bölümü her hafta Çarşamba günü izleyenleriyle buluşurken 5 Ocak Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili "Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bugün akşam var mı, yok mu, bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme taşındı. Yılbaşı nedeniyle birçok dizi ve program ekranlara kısa bir ara vermişti. Peki, 5 Ocak Bugün Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

Sadakatsiz dizisi bugün akşam var mı, yok mu? 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?”

Sadakatsiz yeni bölüm tarihi için gözler Tv yayın akışı programına çevrildi. Entrika dolu yapım da diğer birçok dizi ve program gibi yılbaşı nedeniyle yayına kısa süreli bir ara verdi. Bu nedenle ise 5 Ocak Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizinin sıkı takipçileri "Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bugün akşam var mı, yok mu, bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz neden yok sorusunun yanıtı…

Sadakatsiz dizisi bugün akşam var mı, yok mu? 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?”

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

En son 45. bölümü ile ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında yer almayacak.

Diziye yılbaşı nedeniyle ara verildiği öğrenildi. 5 ve 12 Ocak Çarşamba akşamlarında Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmayacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem (Yerli Sinema)
22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
02:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Küçük Ağa

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Sadakatsiz dizisi bugün akşam var mı, yok mu? 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?”

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 19 Ocak'ta ekranlara gelecek.

Sadakatsiz dizisi bugün akşam var mı, yok mu? 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?”

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır.

Sadakatsiz dizisi bugün akşam var mı, yok mu? 5 Ocak Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?”

Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir.

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