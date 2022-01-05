Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? 5 Ocak Bugünün Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının dikkat çeken dizisi Sadakatsiz yeni bölümü her hafta Çarşamba günü izleyenleriyle buluşurken 5 Ocak Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili "Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bugün akşam var mı, yok mu, bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme taşındı. Yılbaşı nedeniyle birçok dizi ve program ekranlara kısa bir ara vermişti. Peki, 5 Ocak Bugün Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…