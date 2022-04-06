Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 55.bölüm tamamı full kesintisiz izle Kanal D’de!

Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz izle ekranı ile dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizide bu hafta Asya'nın Derin konusunda Onur'u uyarması, Derin'i daha da köşeye sıkıştırıyor. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya'yı yerleştirse de Asya'nın intikam oyunları yeni başlıyor. Diziyi internet ortamından izlemek isteyenler Kanal D ile Sadakatsiz 55.bölüm tamamı full kesintisiz izle şeklinde araştırma yapıyor. İşte Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ile yeni bölüm özeti