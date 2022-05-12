Sadakatsiz 58. Yeni bölüm izle ekranı ile milyonlarca izleyeninin bugün gündemine geliyor. Yapımda bu hafta; Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur. Dizinin bu haftaki bölümünü internet üzerinden izlemek isteyenler bu noktada Sadakatsiz 58. Yeni bölüm izleme linkini araştırıyor. Yapım geçtiğimiz akşam 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluştu. İşte Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ve detaylar...