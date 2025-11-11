Haberler
Yaşam
Sağanak İzmir'i felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 13:28
İzmir ve ilçelerinde etkili olan yağmur yine bildik manzaraların oluşmasına neden oldu. Dere yataklarında ve yağmur kanallarında doğru düzgün temizlik yapılmayınca bugün sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yağış İzmir'in Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı.