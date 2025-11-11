Sağanak İzmir’i felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı!

Her yağmurda bildik manzaraların oluştuğunu belirten vatandaşlar; "Artık yeter. Meteoroloji günler öncesinden uyarmasına rağmen değişen bir şey olmuyor. Ev ve işyerlerimizi her yağmurda su basıyor. Ortalık rezil gibi. İZSU Genel Müdürlüğü ile belediyeler izlemekle yetiniyor, başka da bir şey yapmıyor." Diyerek bir an önce eksik altyapı çalışmalarının tamamlanmasını istedi.