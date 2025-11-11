Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağanak İzmir'i felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 13:28

Sağanak İzmir'i felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı!

İzmir ve ilçelerinde etkili olan yağmur yine bildik manzaraların oluşmasına neden oldu. Dere yataklarında ve yağmur kanallarında doğru düzgün temizlik yapılmayınca bugün sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yağış İzmir'in Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinde uyarı yayınlamasına rağmen İzmir yine yağmura teslim oldu. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağış İzmir'in kuzeyinde bulunan Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili oldu.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İlçelerdeki altyapı eksikliğine İZSU Genel Müdürlüğünün yağmur suyu kanallarında ve dere yataklarında yürüttüğü temizlik çalışmalarının yetersiz kalması eklenince her yağmurda olduğu gibi yine ortaya bildik görüntüler çıktı.

Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

PAZAR YERİNDE ESNAF VE VATANDAŞ ZOR ANLAR YAŞADI

İzmir'in Dikili İlçesinde kurulan pazar yerinde yağış sebebiyle esnaf zor anlar yaşadı.

Pazarcı esnafı kendi imkanları ile mallarını korumaya çalışırken alışveriş için pazar yerine gelen vatandaşlarda oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yağışların etkili olduğu ilçelerde bazı bölgelerde yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşananlara isyan eden vatandaşlar İZSU Genel Müdürlüğüne tepki gösterdi.

Her yağmurda bildik manzaraların oluştuğunu belirten vatandaşlar; "Artık yeter. Meteoroloji günler öncesinden uyarmasına rağmen değişen bir şey olmuyor. Ev ve işyerlerimizi her yağmurda su basıyor. Ortalık rezil gibi. İZSU Genel Müdürlüğü ile belediyeler izlemekle yetiniyor, başka da bir şey yapmıyor." Diyerek bir an önce eksik altyapı çalışmalarının tamamlanmasını istedi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARIDA BULUNDU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteorolojik uyarıda bulundu.

Önümüzdeki 2 saat boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

