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SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
15:27
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi çeşitli kadrolarda 15.342 yeni personel alacak. Ortaöğretim için 1.509, önlisans için 5.199, lisans için ise 8.634 kontenjan ayrıldı. Atamalar ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neleri hangi kadro ve branşlarda?