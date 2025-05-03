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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:27

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi çeşitli kadrolarda 15.342 yeni personel alacak. Ortaöğretim için 1.509, önlisans için 5.199, lisans için ise 8.634 kontenjan ayrıldı. Atamalar ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neleri hangi kadro ve branşlarda?

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, KPSS puanıyla 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi branşlarda merkez ve taşra teşkilatlarına atama yapılacak. Kontenjanlar; ortaöğretim 1.509, önlisans 5.199, lisans 8.634 olarak belirlendi. Yerleştirmeler ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki; Sağlık Bakanlığı 15342 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu, kadro ve branş bilgileri hakkında detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek.

ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
ÖSYM KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu henüz yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

İşte, branş ve kontenjanlar...