Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 03.01.2026 18:39
Kamuya yapılacak büyük ölçekli personel alımları arasında yer alan Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı, 2026 yılı için yeniden gündeme geldi. 26 bin 673 kişilik alım planı doğrultusunda adaylar, başvuru takvimi ve kontenjan dağılımına dair açıklamaları bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?