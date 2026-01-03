Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 03.01.2026 18:39

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte?

Kamuya yapılacak büyük ölçekli personel alımları arasında yer alan Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı, 2026 yılı için yeniden gündeme geldi. 26 bin 673 kişilik alım planı doğrultusunda adaylar, başvuru takvimi ve kontenjan dağılımına dair açıklamaları bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Yeni yıl planlamalarıyla birlikte kamu personel alımlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, başvuru tarihleri ve branş bazlı kadro dağılımı açısından merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları:

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.