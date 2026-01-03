Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte?

Yeni yıl planlamalarıyla birlikte kamu personel alımlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, başvuru tarihleri ve branş bazlı kadro dağılımı açısından merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?