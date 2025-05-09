SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASINDA GERİ SAYIM! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

Kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir."