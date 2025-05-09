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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASINDA GERİ SAYIM! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.05.2025 01:05 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 01:09

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASINDA GERİ SAYIM! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekim tarihi başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde. 5 Mayıs'tan itibaren adaylar, güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için için İŞKUR üzerinden başvuru yaptı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından adaylar göreve başlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, adaylar hangi tarihte göreve başlayacak? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu ve kura tarihleri hakkında detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASINDA GERİ SAYIM! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapıyor. 5 Mayıs'ta İŞKUR başvuru ekranı üzerinden alınmaya başlayan işçi alımı başvuruları 9 Mayıs Cuma günü sona erecek. Akabinde ise noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. Bu noktada başvuru işlemlerini geride bırakana adaylar Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura tarihleri hakkında detaylara hakim olmak istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASINDA GERİ SAYIM! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.

Başvuru yapacak adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI KADRO VE MESLEK DAĞILIM LİSTESİ

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASINDA GERİ SAYIM! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 5 Mayıs tarihinde İŞKUR üzerinden erişime açıldı. Başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASINDA GERİ SAYIM! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

Kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASINDA GERİ SAYIM! 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA, KAÇ İLDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.