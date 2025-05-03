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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 3658 İŞÇİ ALIMI İŞKUR EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 08:56

SAĞLIK BAKANLIĞI 3658 İŞÇİ ALIMI İŞKUR EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bakan Memişoğlu merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı başvuru tarihlerini duyurdu. Alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız güvenlik görevlisi branşlarında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki; Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımı hakkında merak edilenler.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3658 İŞÇİ ALIMI İŞKUR EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinden açılacak. Bakan Memişoğlu, başvuruların 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı kadro ve branşları paylaşıldı. İlk etapta alınması planlanan kadrolar temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi pozisyonu olacak. Peki; Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl ve nerede yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR başvuru ekranı ve tüm detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3658 İŞÇİ ALIMI İŞKUR EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 3658 İŞÇİ ALIMI İŞKUR EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU
Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımları yer aldı. Buna göre,

  • 3 bin 170 temizlik görevlisi,
  • 240 güvenlik görevlisi (silahsız),
  • 242 klinik destek elemanı (hastane),
  • 6 aşçı

SAĞLIK BAKANLIĞI 3658 İŞÇİ ALIMI İŞKUR EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3658 İŞÇİ ALIMI İŞKUR EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."