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SAĞLIK BAKANLIĞI 3658 İŞÇİ ALIMI İŞKUR EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
08:56
SAĞLIK BAKANLIĞI 3658 İŞÇİ ALIMI İŞKUR EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bakan Memişoğlu merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı başvuru tarihlerini duyurdu. Alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız güvenlik görevlisi branşlarında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki; Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımı hakkında merak edilenler.