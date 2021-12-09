Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor! 2021 Sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş kadro dağılımı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında hemşire, radyolog, anestezi teknikeri, acil tıp teknisyeni ve sağlık memuru gibi birçok branştan alımın gerçekleşeceğini duyurmuştu. Bu noktada ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı detaylar ÖSYM'den gelecek kılavuzla beraber belli olacak. Buna göre; 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neledir? İşte tüm detaylar...