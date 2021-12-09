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Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 15:31

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor! 2021 Sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş kadro dağılımı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında hemşire, radyolog, anestezi teknikeri, acil tıp teknisyeni ve sağlık memuru gibi birçok branştan alımın gerçekleşeceğini duyurmuştu. Bu noktada ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı detaylar ÖSYM'den gelecek kılavuzla beraber belli olacak. Buna göre; 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neledir? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor! 2021 Sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?

Gözler sağlık Bakanlığı 2021 personel alımı başvurularına dair gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Koca yaptığı son açıklamada personel istihdamının müjdesini vermişti. Hal böyleyken "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan alımların 30 bininin sözleşmeli, 10 bininin de sürekli işçi olacağı kaydedilmişti. Peki, 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neledir? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor! 2021 Sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Bakan Koca açıklamasında;

"Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak"

ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor! 2021 Sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?

40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor! 2021 Sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor! 2021 Sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neledir, branş dağılımı belli oldu mu?

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

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