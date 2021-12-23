Sağlık Bakanlığı 40 müfettiş yardımcısı alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet- Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşeAlım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacaklardır. Başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde saat 00.01'de başlayıp, 09 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'dasona erecektir.

İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.



Giriş sınavı, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı SÖZLÜ sınav şeklinde yapılacaktır.